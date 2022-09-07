Скільки триватиме війна, і чого варто чекати далі. Залужний озвучив прогнози війни з РФ

Генерал разом із нардепом Забродським в аналітичній статті написали, що війна не закінчиться до кінця року. РФ може ставити цілі щодо спроби захоплення Києва чи Одеси із Запоріжжям.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із першим заступником голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Михайлом Забродським у статті розповіли, скільки може тривати війна.

Скільки триватиме війна?

Вторгнення РФ в Україну не вкладається ні в поняття російського "бліцкригу", ні в тривалість активних фаз бойових дій на початку 21 століття. Війна триває вже місяцями, тому є підстави вважати, що вона триватиме й у 2023 році.

Тому вже зараз Україні потрібно опрацьовувати стратегію подальших дій, і як нівелювати перевагу ЗС РФ. Для України гостро постає питання відновлення і налагодження власного проєктування та виробництва високоточної зброї. У цьому можуть допомогти західні партнери.

Які цілі ставить перед собою РФ?

Оперативні перспективи для ворога "проглядаються" на Ізюмському та Бахмутському напрямках. Кінцевою метою для РФ може бути вихід на адмінкордон Донецької області.

Запорізький напрямок привабливий для РФ через створення загрози для Запоріжжя і Дніпра, що загрожує втратою для України всього лівобережжя. Також не заперечуються нові спроби захопити Київ і розгортання бойових дій з боку Білорусі.

Найперспективнішим для РФ виглядає просування на Південнобузькому напрямку з оперативного плацдарму на правому березі Дніпра. РФ зможе досягти двох цілей:

перспективи виходу на Миколаїв та Одесу;

створення загрози Кривому Рогу, а звідти і центральним, і західним регіонам України.

Нагадаємо, в естонській розвідці заявили, що Україна навряд чи зможе звільнити всі окуповані території до кінця 2022 року.

Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що війна точно не на рік. Однак вона не закінчиться швидко.