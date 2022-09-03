Україна навряд чи звільнить свої території до кінця року — естонська розвідка

Голова розвідувального центру Сил оборони Естонії Марго Гросберг зазначив, що до закінчення активних бойових дій в Україні залишилося 7-9 тижнів. Далі війна, яку розв'язала Росія, перейде у статичну фазу.

До кінця року Україна навряд чи зможе звільнити свої тимчасово окуповані Росією території. Про це заявив голова розвідувального центру Сил оборони Естонії Марго Гросберг.

За його словами, до закінчення активних бойових дій в Україні лишилося 7-9 тижнів. Все залежить від того, коли погода зіпсується. Далі війна, яку розв'язала Росія, перейде у фазу статистичної, як у Донецькій та Луганській областях. Він зазначив, що ймовірність невелика, що за цей час можна повністю звільнити країну від російських загарбників. Гросберг підкреслив, що досягти такого успіху за такий короткий час дуже важко.

Також голова розвідувального центру Сил оборони Естонії прокоментував інтенсивні наступи ЗСУ в Херсонській області, що почалися в понеділок. Він заявив, що не став би класифікувати це як масований наступ. Водночас додав, що з початку квітня Україна змогла досягти успіхів у Херсонській області.

Гросберг наголосив, що вихід ЗСУ до Дніпра усуне небезпеку того, що окупанти РФ спробують просунутися у напрямку Одеси. За словами полковника, і російським частинам, і українським військам важко переправитися через Дніпро. Для успішного нападу потрібна триразова перевага сил. Гросберг додав, що РФ збудувала численні оборонні споруди в Херсонській області, тоді як українські війська змогли прорвати лише першу лінію.

Полковник вважає, що успіхи України в Херсонській області знизять ймовірність проведення "референдуму", який запланувала російська влада.

Гросберг також сказав, що Росія перекидає на територію України нещодавно сформовані підрозділи третього армійського корпусу, але де їх буде розгорнуто поки що невідомо. Для них найближчою метою може бути Донецька область, проте якщо в українських військових будуть успіхи в Херсонській області, їх перекинуть туди.

Раніше ми писали, що ЗСУ вдарили по гуртожитку в Херсоні з 200 солдатами ЗС РФ та ФСБшниками.

Також Фокус повідомляв, що російські війська не можуть підтягувати свої резерви на територію окупованої Херсонської області через те, що їхня логістика підірвана завдяки українській армії.