Украина вряд ли освободит свои территории до конца года — эстонская разведка

Глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг отметил, что до окончания активных боевых действий в Украине осталось 7-9 недель. Далее война, которую развязала Россия, перейдет в статическую фазу.

До конца года Украина вряд ли сможет освободить свои временно оккупированные Россией территории. Об этом заявил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг.

По его словам, до окончания активных боевых действий в Украине осталось 7-9 недель. Все зависит от того, когда испортиться погода. Далее война, которую развязала Россия, перейдет в фазу статистической, как в Донецкой и Луганской областях. Он отметил, что вероятность не большая, что за это время можно полностью освободить страну от российских захватчиков. Гросберг подчеркнул, что добиться такого успеха за столь короткое время очень тяжело.

Также глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии прокомментировал начавшиеся в понедельник интенсивные наступления ВСУ в Херсонской области. Он заявил, что не стал бы классифицировать это как массированное наступление. В то же время добавил, что с начала апреля Украина смогла добиться успехов в Херсонской области.

Гросберг подчеркнул, что выход ВСУ к Днепру устранит опасность того, что оккупанты РФ попытаются продвинуться в направлении Одессы. По словам полковника, и российским частям, и украинским войскам сложно переправиться через Днепр. Для успешного нападения необходимо трехкратное превосходство сил. Гросберг добавил, что РФ построила многочисленные оборонительные сооружения в Херсонской области, в то время как украинские войска смогли прорвать только первую линию.

Полковник считает, что успехи Украины в Херсонской области снизят вероятность проведения "референдума", который запланировали российские власти.

Гросберг также сказал, что Россия перебрасывает на территорию Украины недавно сформированные подразделения третьего армейского корпуса, но где они будут развернуты пока неизвестно. Для них ближайшей целью может быть Донецкая область, однако если в украинские военных будут успехи в Херсонской области, то их перебросят туда.

Ранее мы писали, что ВСУ ударили по общежитию в Херсоне с 200 солдатами ВС РФ и ФСБшниками.

Также Фокус сообщал, что российские войска не могут подтягивать свои резервы на территорию оккупированной Херсонской области из-за того, что их логистика подорвана благодаря украинской армии.