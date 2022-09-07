"Точно не на роки": Данілов розповів про терміни закінчення війни в Україні

Після перемоги України треба зробити так, щоб Росія більше не могла і не хотіла нападати на когось, вважає секретар РНБО.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов поділився власними прогнозами завершення воєнних дій в Україні. За його словами, війна з Росією не закінчиться швидко, проте вона не триватиме роки. Про це він розповів у інтерв'ю виданню LB.

Глава відомства впевнений, що перемога буде за Україною. Данілов зазначив, що вона буде непростою та не швидкою.

"Я дуже обережно до цього ставлюся. По-перше, — це буде непроста війна, по-друге — перемога буде за нами, по-третє — не буде швидкої перемоги, але це точно не роки-роки", — сказав секретар РНБО.

Він вважає, що після перемоги української армії треба зробити так, щоб Росія більше не могла і не хотіла на когось нападати, зокрема на нашу країну.

У Росії почалися процеси, які не влаштовують владу

Україна одержує результати соціологічних досліджень російських спецслужб, які проводять на території РФ. За словами Олексія Данілова, у Росії набирають обертів процеси, які не задовольняють російський уряд.

Секретар РНБО розповів, що в дослідженнях вже числяться території, які готові звільнятися від колоніального стану всередині Росії.

"Чи знають росіяни про ці території? Так, вони знають про ці території. У них зараз велике питання, що з цим робити, тому що це зупинити буде неможливо. Чому? Тому, що цей процес почнеться, він набиратиме обертів, і воно цим (розвалом РФ — ред.) закінчиться", — заявив він.

Данілов додав, що на першому місці за бажанням відокремитися від Росії стоїть Татарстан, а на другому — Ічкерія.

"Процеси зараз починають рухатися. І вони рухаються з великою швидкістю... Щоб розпочалися активні дії, мають бути певні передумови. Для цього ми докладаємо певних зусиль, коли вбиваємо тих терористів, які вирушають до нас сюди", — підсумував чиновник.

Нагадаємо, в тому ж інтерв'ю Олексій Данілов розповів, що Росія все ще хоче знищити Україну та її політичне керівництво, попри невдачі на фронті.

Український інститут майбутнього прогнозує, що закінчення війни з Росією буде у травні чи жовтні 2023 року. На це вказує три чинники, а саме РФ ввела в Україну 3-й армійський корпус, який ніяк не вплинув на перебіг воєнних дій, а збирався всередині країни насилу. Другий — у РФ вичерпується ракетні та артилерійські ресурси.