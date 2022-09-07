Росія все ще хоче знищити Україну та її політичне керівництво, — Данілов

Україна, за словами секретаря РНБО, є форпостом Європи, захищаючи цілий континент від "нової фашистської навали ХХІ століття".

Кремль, попри ситуацію на фронті, не відмовлявся від своїх стратегічних цілей, поставлених на початку повномасштабного вторгнення — знищення України як держави та ліквідація військово-політичного керівництва нашої країни. Про це в інтерв'ю "Лівому березі" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

За його словами, з першого дня повномасштабного вторгнення ЗС РФ продовжують дотримуватися стратегічних цілей, поставлених Кремлем. Данілов стверджує, що Росія, ведучи військову агресію, хоче знищити Україну як державу та ліквідувати військово-політичне керівництво нашої країни.

У спілкуванні з журналістами секретар РНБО наголосив, що українські Збройні сили наразі захищають країни Європи від "нової фашистської навали ХХІ століття". Тому в цьому контексті, за словами Данілова, не можна говорити про те, що йде війна лише між Україною та Росією.

"Ми є форпостом Європи. Коли нам не давали своєчасну зброю, хоча ми казали: допомагайте, бо ми стоятимемо, — у нас не вірили. І ситуація могла бути зовсім іншою, якби не стояв наш президент, не стояли наші громадяни". Якби ми не стали на захист нашої країни, ймовірність того, що танки вже були б, скажімо, у Варшаві, у Празі, Таллінні, у Вільнюсі, була б досить велика. Ми сьогодні захищаємо всю Європу від цієї нової фашистської навали ХХІ століття", — продовжив Данілов у спілкуванні з журналістами.

Секретар РНБО стверджує, що Росія розпочала спецоперацію проти України не у 2022 і не у 2014 році. За словами Данілова, Кремль зробив першу спробу руйнування нашої країни під час Помаранчевої революції, вимагаючи від Верховної Ради ухвалити законопроєкт про зміну Конституції. Щобільше, у цьому процесі брали участь не лише українські, а й західні політики, серед яких був колишній канцлер Герхард Шрьодер.

"А потім ще 21 лютого 2014 року... Усі пам'ятають, які були події на Майдані — наші депутати ще раз осквернили Конституцію, ще раз пішли на компроміс із РФ і проголосували, що у президента не повинно бути тих повноважень, які мають бути у президента великої країни. Це велика проблема. І коли вони вже не змогли нас зламати таким чином, пішли ламати військовим шляхом", — резюмував Данілов в інтерв'ю виданню.

Варто зазначити, що під час недавнього інтерв'ю польському виданню Wyborcza Олексій Данілов торкнувся теми підготовки України до активної фази війни. За його словами, команда президента Володимира Зеленського готувалася до повномасштабного вторгнення ЗС РФ із 2019 року.

Також Олексій Данілов називав головну умову для відновлення діалогу з РФ. Секретар РНБО наголошував, що спочатку ЗСУ мають ліквідувати окупантів та звільнити захоплені регіони, після чого Київ може сісти за стіл переговорів із Кремлем.