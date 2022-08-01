Спершу – знищення окупантів, потім – дипломатія, – Данілов

Росія, за словами секретаря РНБО, розуміє лише мову сили, і ЗСУ зможуть військовим шляхом деокупувати захоплені території.

Україна спершу сконцентрується на знищенні російських окупантів, після чого буде готова сісти за стіл переговорів. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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За його словами, "корисні ід*оти" президента Росії Володимира Путіна серед західних політиків активно підтримують небезпечний наратив про те, що Україна не зможе військовим шляхом повернути всі окуповані території.

Олексій Данілов запевнив, що підрозділи Збройних сил матимуть змогу деокупувати захоплені росіянами території. Щобільше, українська армія спершу візьметься за ліквідацію окупантів, після чого сяде за стіл переговорів для врегулювання збройного конфлікту.

"Це помилка! (Україна не зможе силою повернути захоплені території — ред.) Можемо і зробимо. Спершу — знищення окупантів, потім — дипломатія. Єдина мова, яку розуміють р*шисти", — додав Олексій Данілов у своєму мікроблозі Twitter.

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Нагадаємо, раніше Олексій Данілов передрікав розпад Росії на окремі незалежні держави. За словами секретаря РНБО, повномасштабна війна з Україною спровокує кризу всередині країни-агресора, яка обернеться для РФ деколонізацією.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський висловився сумнівно про проведення мирних переговорів з Росією. Глава держави вважає за краще деокупувати українські території дипломатичним шляхом, проте Кремль розуміє лише мову сили.