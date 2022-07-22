"Поки їм не наб'ють морду, вони нічого не зрозуміють": Зеленський про можливість переговорів з РФ

Президент заявив, що Путін недооцінив Україну, тому Росія ризикує "розірватися як удав", який не зумів проковтнути кролика.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ хотів би деокупувати свою територію дипломатичним шляхом, однак у разі війни з Росією це неможливо, оскільки вона розуміє лише мову сили. Про це глава держави сказав в інтерв'ю газеті Wall Street Journal у п'ятницю, 22 липня.

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"Ми б віддали перевагу проведенню деокупації невійськовим шляхом і порятунку життя людей. Але ми маємо справу з тими, з ким маємо справу. Поки їм не наб'ють морду, вони нічого не зрозуміють", — сказав президент України.

За словами Зеленського, президент РФ сильно недооцінив Україну, коли прийняв рішення про повномасштабне вторгнення. Глава держави порівняв державу-агресора з удавом, який прийняв Україну за кролика.

"Але ж ми не кролики, і виявилося, що він не може нас проковтнути — та й сам ризикує розірватися", — заявив Зеленський.

Також президент назвав "повним абсурдом" слова Путіна про те, що Київ відмовився вести переговори після того, як українська та російська делегації досягли проєкту мирної угоди на переговорах у Стамбулі наприкінці березня.

"Він прийшов сюди, без розмов убив людей, переселив 12 мільйонів, а тепер каже, що Україна не хоче вести переговори. Вони просто вбивають людей, руйнують міста, входять до них, а потім кажуть: "Давайте домовлятися". З ким вони можуть говорити? З камінням? Вони вкриті кров'ю, і цю кров неможливо змити. Ми не дозволимо їм її змити", — сказав Зеленський.

Президент додав, що громадяни України після п'яти місяців повномасштабної війни не налаштовані на переговори з Росією. За його словами, українське суспільство вважає, що спочатку мають бути звільнені всі території країни.

"Наші люди переконані, що ми можемо це зробити. І чим швидше ми це зробимо, тим менше людей загине", — заявив глава держави.

Нагадаємо, вчора на одній із українських радіостанцій прозвучало повідомлення про те, що Зеленський нібито потрапив до реанімації. Цей інцидент виявився результатом роботи російських хакерів. Сам президент особисто спростував інформацію про свою хворобу, заявивши, що йому 44 роки, а не 70. Імовірно, Зеленський побічно прокоментував таким чином вік Путіна, якому 70 років виповнюється вже восени.

Раніше російський шахіст і опозиціонер Гаррі Каспаров припустив, що Путін може оголосити про "перемогу" над Україною 7 жовтня — у день свого 70-річного ювілею.