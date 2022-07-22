"Диктатори люблять ювілеї": Путін оголосить перемогу над Україною на своє 70-річчя, — Каспаров

Видатний шахіст вважає, що в Кремлі хочуть зафіксувати територіальні завоювання в Україні, щоб згодом вести переговори з позиції сили.

Російський шахіст та опозиціонер Гаррі Каспаров в інтерв'ю виданню "Обозреватель" припустив, що президент РФ Володимир Путін може оголосити про "перемогу" над Україною 7 жовтня саме в день свого 70-річного ювілею. Він зазначив, що Путін, як усі диктатори, любить ювілеї та "визначні" дати.

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"Вважаю, що там заволодів певний здоровий глузд, що виграти війну в тому обсязі, як вони планували, відразу не вдається. Отже, треба просто зафіксувати територіальні надбання, окопатися і вести переговори з позиції сили, як вважає Путін", — сказав Каспаров.

Шахіст вважає, що для Кремля в нинішніх реаліях такий хід є домінувальною концепцією, хоча публічно це ніде не заявляється.

Останні події на фронті, зазначає Каспаров, викликають паніку в представників російської пропаганди, оскільки Збройні сили України за допомогою західного далекобійного РСЗВ зуміли загальмувати наступ ЗС РФ, руйнуючи ворожі склади з боєприпасами та пальним.

"Видно, що все йде зовсім не так, як вони планували. Тому найближчі кілька тижнів стануть визначальними. Якщо путінський план впаде й Україна почне поступово відтискати території, то це може серйозно вплинути на західну позицію", — зазначив Каспаров.

За його словами, на сьогодні головне подолати наратив про те, що Україна не може перемогти, тому звільнення Херсона може стати поворотною точкою у війні.

Раніше Гаррі Каспаров висловив припущення, що президент РФ Володимир Путін не помре своєю смертю — його ліквідує власне оточення після поразки в Україні. До того ж, поразка у війні призведе до краху російської державності і за це нестиме відповідальність Володимир Путін.

Експертка в частині мови тіла та міміки Джуді Джеймс дійшла висновку, що під час параду на 9 травня в Москві Володимир Путін виражав лють щодо Заходу, незважаючи на те, що зовні поводився, як "альфа-самець, якого загнали в кут".