Путін розлютився під час параду 9 травня: експертка оцінила міміку глави РФ

За словами Джуді Джеймс, Путін із теплою ковдрою на колінах більше схожий на пенсіонерку, що сидить поруч, ніж на альфа-самця, оскільки дзеркально відображав її позу.

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Під час параду 9 травня в Москві президент РФ Володимир Путін розлютував лють щодо Заходу, незважаючи на те, що зовні поводився як "альфа-самець, якого загнали в кут". Про це повідомляє Sky News із посиланням на заяву експертки щодо мови тіла і міміки.

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На одному з відео, знятих під час параду 9 травня, Путін сидить із ковдрою на колінах.

"Так він більше схожий на літню жінку, яка знаходиться поряд із ним — він дзеркально відображає її позу, — пояснила Джуді Джеймс, експертка з міміки та невербальної комунікації. — На цьому зображенні він нагадує оточеного з усіх боків лідера, якому потрібна тепла ковдра на колінах, що не дуже узгоджується з образом тафгая”.

На думку експертки, він демонструє свою слабкість, що для Путіна дуже незвичайно. Без плаща він виглядав би сильнішим.

Джеймс каже, що його обличчя було одутлим, а хода нерівною.

"Його міміка, він, мабуть, не може контролювати праву половину обличчя. Однак, коли альфа-самці демонструють слабкість, вони найбільш небезпечні", — пояснила експертка.

Подібний вираз обличчя свідчить про те, що людина буквально випромінює лють. Особливо це було помітно, коли Путін говорив про те, що Захід зробив із Росією.

Раніше Фокус повідомляв, що глава Міноборони Британії зазначив у виступі Путіна на параді ознаки відчаю. Путін заявив, що країни НАТО оточили РФ з усіх боків. Проте, на думку Бена Воллеса, це "легкий напад відчаю", тому що насправді лише 6% прикордонної території Росії межує із країнами НАТО.