Путин был в ярости во время парада 9 мая: эксперт оценила мимику главы РФ

По словам Джуди Джеймс, Путин с теплым одеялом на коленях больше походил на сидящую рядом пенсионерку, чем на альфа-самца, поскольку зеркально отражал ее положение.

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Во время парада 9 мая в Москве президент РФ Владимир Путин источал ярость по отношению к Западу, несмотря на то, что внешне вел себя, как "альфа-самец, которого загнали в угол". Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление эксперта по части языка тела и мимики.

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На одном из видео, снятых во время парада 9 мая, Путин сидит с одеялом на коленях.

"Так он больше похож на пожилую женщину, которая находится рядом с ним — он зеркально отражает ее положение, — объяснила Джуди Джеймс, эксперт по мимике и невербальной коммуникации. — На этом изображении он напоминает окруженного со всех сторон лидера, которому нужно теплое одеяло на коленях, что не очень согласуется с образом тафгая".

По мнению эксперта, так он демонстрирует свою слабость, что для Путина очень необычно. Без плаща он выглядел бы более сильным.

Джеймс говорит, что его лицо было одутловатым, а походка неровной.

"Его мимика, он, по-видимому, не может контролировать правую половину лица. Однако когда альфа-самцы демонстрируют слабость, они наиболее опасны", — объяснила эксперт.

Подобное выражение лица свидетельствует о том, что человек буквально источает ярость. Особенно это было заметно, когда Путин говорил о том, что Запад сделал с Россией.

Ранее Фокус сообщал, что глава Минобороны Британии отметил в выступлении Путина на параде признаки отчаяния. Путин заявил, что страны НАТО окружили РФ со всех сторон. Однако, по мнению Бена Уоллеса, это "легкий приступ отчаяния", потому что в действительности только 6% пограничной территории России граничит со странами НАТО.