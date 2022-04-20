"Доля Путіна вирішена наперед": Каспаров переконаний, що президент РФ не помре своєю смертю (відео)

На думку відомого шахіста, Путіна ліквідує його оточення після поразки в Україні.

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Російський шахіст і опозиціонер Гаррі Каспаров в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону висловив припущення про те, як закінчить своє життя президент РФ Володимир Путін після того, як він розв'язав війну в Україні.

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На думку відомого шахіста, доля Путіна вирішена наперед, оскільки його ліквідує власне оточення.

Каспаров вважає, що Путін не помре у своєму ліжку, бо коли прийде критична ситуація, пов'язана з поразкою в Україні, найближче оточення знайде "цапа-відбувайла" й усуне російського президента.

"Його доля вирішена наперед. Для Путіна немає життя за межами нескінченної влади. Ця влада тримається на його аурі непереможності та безкарності. Війна в Україні поставить хрест на цій аурі", — переконаний Каспаров.

Для шахіста очевидно, що поразка Путіна в Україні призведе до краху російської державності, і за історичними канонами за все відповідатиме диктатор.

"Як це вийде, я не знаю, хай вони між собою розбираються. Але цілком очевидно, що Україна поховає Путіна спочатку політично, а потім і фізично", — припустив Каспаров.

За його словами, Україна безперечно переможе у війні, і ця перемога буде не лише у військовому плані. У більш глобальному та цивілізаційному сенсі це буде перемога свободи над тиранією, і вона позначає майбутнє людства.

"Це буде поразка квінтесенції сьогоднішнього зла, яке представляє Путін. Сьогодні Україна рятує світ від коричневої чуми, від чуми фашизму XXI століття. І ця перемога матиме історичне значення", — підсумував Каспаров.

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Раніше президент РФ Володимир Путін під час пресконференції на космодромі "Східний" висловився про терміни закінчення війни в Україні. За його словами, російська армія діє ритмічно та за планом, як було запропоновано в генеральному штабі.

У матеріалі телеканалу CNN, присвяченому подіям в Україні, американські експерти припустили, що Путіну необхідно здобути перемогу на Донбасі для того, щоб зберегти своє обличчя після провалу так званої "спеціальної військової операції". Для російського президента окупація Донбасу стала б такою собі "втіхою" за невдалу спробу захопити Київ.