Навіщо Путіну потрібен Донбас: американські експерти дали свій аналіз

На думку дослідників, захоплення українського регіону, зокрема, дозволить російському лідеру не втратити обличчя і заявити про досягнення цілей "спецоперації".

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У разі перемоги РФ у битві за Донбас президент держави-агресора Володимир Путін зможе не втратити обличчя через невдале вторгнення, тоді як поразка закріпить розв'язану ним повномасштабну війну в історії як великий провал. Про це йдеться у матеріалі CNN, присвяченому новій фазі війни у регіоні.

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"Такі міста, як Луганськ і Донецьк, історично є місцями, де (росіяни) могли бачити певну версію себе", — вважає доцент українських досліджень Кембриджського університету Рорі Фіннін.

На думку експертів, цей історичний імідж Донбасу все ще може зберігатися у світогляді Путіна з огляду на те, що президент хоче відновити СРСР, а зробити це без того, щоб захопити регіон, не вдасться.

"(Окупувати Донбас для РФ) символічно дуже важливо, Донбас постачав увесь Радянський Союз сировиною. Це було місце, яке задавало темп радянської індустріалізації", — сказав Маркіян Добчанський, юрист Українського науково-дослідного інституту Гарвардського університету.

Саме в цьому контексті Путін переорієнтував своє вторгнення на регіон, де війна з Україною почалася вісім років тому, вважають аналітики. Дані розвідки США тим часом свідчать, що Путін прагне досягти якихось результатів на сході України до 9 травня.

Самір Пурін, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), який був одним зі спостерігачів дотримання режиму припинення вогню на Донбасі з 2014 по 2015 рік, вважає, що можливе захоплення регіону дозволить Путіну заявити російській громадськості про досягнення "перемоги" у війні.

"Захоплення Донбасу було б втіхою, тому що Київ зараз поза досяжністю Росії, але це хороший втішний приз", — сказав Пурі.

Водночас, експерт вважає, що новий етап війни на Донбасі "майже напевно призведе до ще більшого спустошення" регіону, який є "історично та культурно значущим місцем" для держави агресора.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 18 квітня оголосив про початок битви за Донбас. Водночас із ним незгодні американські експерти, опитані виданням New York Times — на їхню думку, РФ готує масштабніший наступ у регіоні.

Зі свого боку військові аналітики в публікації для Atlantic Council попередили українське керівництво, що затягувати з контрнаступом на Донбасі не варто, оскільки це може дати військам держави-агресора перевагу при обороні на зайнятих ними позиціях.