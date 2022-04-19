Зачем Путину нужен Донбасс: американские эксперты дали свой анализ

По мнению исследователей, захват украинского региона в том числе позволит российскому лидеру не потерять лицо и заявить о достижении целей "спецоперации".

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В случае победы РФ в битве за Донбасс президент государства-агрессора Владимир Путин сможет не потерять лицо из-за неудачного вторжения, в то время как поражение закрепит развязанную им полномасштабную войну в истории как крупный провал. Об этом говорится в материале CNN, посвященном новой фазе войны в регионе.

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"Такие города, как Луганск и Донецк, исторически являются местами, где (русские) могли видеть определенную версию себя", — считает доцент украинских исследований Кембриджского университета Рори Финнин.

По мнению экспертов, этот исторический имидж Донбасса все еще может сохраняться в мировоззрении Путина, учитывая, что президент желает восстановить СССР, а сделать это без того, чтобы захватить регион, не получится.

"(Оккупировать Донбасс для РФ) символически очень важно, Донбасс снабжал весь Советский Союз сырьем. Это было место, которое задавало темп советской индустриализации", — сказал Маркиан Добчанский, юрист Украинского научно-исследовательского института Гарвардского университета.

Именно в этом контексте Путин переориентировал свое затормозившее вторжение на регион, где война с Украиной началась восемь лет назад, считают аналитики. Данные разведки США тем временем свидетельствуют, что Путин стремится достичь каких-то результатов на востоке Украины к 9 мая.

Самир Пурин, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS), который был одним из наблюдателей соблюдения режима прекращения огня на Донбассе с 2014 по 2015 год, считает, что возможный захват региона позволит Путину заявить российской общественности о достижении "победы" в войне.

"Захват Донбасса было бы утешением, потому что Киев сейчас вне досягаемости России, но это хороший утешительный приз", — сказал Пури.

В то же время эксперт полагает, что новый этап войны на Донбассе "почти наверняка приведет к еще большему опустошению" региона, который является "исторически и культурно значимым местом" для государства агрессора.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 апреля объявил о начале битвы за Донбасс. В то же время с ним несогласны американские эксперты, опрошенные изданием New York Times — по их мнению, РФ готовит более масштабное наступление в регионе.

В свою очередь военные аналитики в публикации для Atlantic Council предупредили украинское руководство, что затягивать с контрнаступлением на Донбассе не стоит, так как это может дать войскам государства-агрессора преимущество при обороне на занятых ими позициях.