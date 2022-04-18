Нова фаза війни: Україні варто не зволікати з контратакою на Донбасі, — Atlantic Council

Українським силам потрібно вибити супротивника з укріплених позицій у регіоні. Фахівці прогнозують, що зіткнення можуть перетворитися на "битву на виснаження".

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За оцінками військових експертів аналітичного центру Atlantic Council, війна РФ проти України набула нової фази — бої за Донбас. На цьому етапі акцент буде зроблений не на оборонних діях українських військ, а на їхньому наступі на позиції сил окупанта в регіоні. Про це йдеться в публікації, розміщеній на сайті організації 13 квітня.

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Аналітики визначили два найближчі напрямки наступу військ РФ в Україні:

Росія прагнутиме взяти під контроль Маріуполь або знищити його, таким чином фактично поклавши край протидії українських військ утворенню сухопутного мосту між Кримом і Донбасом. РФ, швидше за все, вестиме наступ у районі Ізюма.

Що стосується Ізюма, то це місто є стратегічно важливим пунктом, оскільки розташоване між Харковом і Донбасом. Наразі війська РФ і України ведуть бої в сільській місцевості навколо міста, після того, як наприкінці березня російські сили зміцнили там свої позиції.

"Найближчі два тижні ймовірні великі бої за контроль над містом (і комунікаційними лініями, що проходять через нього)", — йдеться в матеріалі.

Також автори публікації зазначили, що на Донбасі пройде "битва на виснаження" — у цьому випадку українським військам потрібно буде вибивати супротивника з укріплених ними позицій. Водночас РФ продовжить завдавати авіа- та ракетних ударів по всій території України, щоб не дозволити українській протиповітряній обороні зосередитися лише на Донбасі, а також показати США та європейським країнам, що розширювати своє втручання в конфлікт не варто.

"У міру того, як конфлікт зміщується від української оборони... до бойових дій уздовж чітко встановленої лінії контролю, потреби України в силах і засобах зміняться від оборонних до наступальних за своїм характером. Це не означає, що Україні більше не потрібні ПТРК і ППО, які досі досі були такі ефективні. Крім того, українцям знадобляться наступальні озброєння, щоб протистояти російському наступу в районі Донбасу та забезпечити власний контрнаступ", — констатували експерти.

Допомогти українським силам вибити війська РФ із укріплених позицій на Донбасі допоможуть системи далекобійної артилерії, реактивні системи залпового вогню та міномети. Крім цього, як вважають експерти, Збройним силам України необхідно використовувати авіацію в наступальних цілях — у цьому випадку допомогти країні з поповненням парку винищувачів, можливо, захоче Словаччина, яка вже висловлювала готовність передати свої МіГ-29 в обмін на американські літаки.

Також ЗСУ потребують таких штурмових літальних апаратів як Су-25 і Мі-24, які можуть бути передані членами-НАТО, які входили в склад СРСР, вважають аналітики. Окрім цього, у публікації відзначено важливість використання українськими військовими броньованих автомобілів для проведення успішних наступальних операцій і протикорабельних систем, оскільки РФ усе ще контролює північну частину Чорного моря та все ще може атакувати прибережні міста, зокрема Одесу. Таке озброєння вже погодилася поставити Великобританія (Harpoon), проте, на думку авторів статті, це лише "хороший початок", і в майбутньому таких ракет і протикорабельних мін Україні знадобиться "набагато більше".

Окремо автори публікації наголосили, що українським військам не варто затягувати з контрнаступом, оскільки російські підрозділи на зайнятих ними територіях Донбасу скористаються тими самими перевагами, які були в української сторони на початку повномасштабної війни.

"Україні необхідно використовувати поєднання вогню та маневру, щоб витіснити російські війська з Маріуполя, завадити завершенню утворення сухопутного мосту з Донбасу до Криму та звільнити окуповані території на захід і північ від Донецька до того, як російські зможуть консолідуватися", — вважають експерти.

Водночас аналітики заявили, що можливі українські удари по Криму й окупованих районах Донбасу мають бути точковими та вибірковими, щоб зберегти "моральну перевагу", отриману країною в цій війні та захистити життя своїх громадян.

Нагадаємо, сьогодні в Міністерстві оборони України повідомили, що Збройні сили РФ завершують створення наступального угруповання в Східній операційній зоні.

Також ми писали, що російські війська взяли під контроль місто Кремінна на заході Луганської області.