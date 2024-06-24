"Це перший крок": в МЗС Угорщини оцінили відправлення військових інструкторів ЄС в Україну

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зазначив, що пропозиція верховного представника ЄС є вкрай небезпечною.

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Угорська влада висловилася щодо можливості перенесення підготовки Збройних сил України західними інструкторами від Європейського Союзу на територію України. З відповідною заявою виступив глава угорського Міністерства закордонних справ Петер Сіярто на пресконференції з місцевими журналістами за результатами робочої зустрічі глав МЗС, організованої у Люксембурзі.

За словами дипломата, йдеться про червону лінію, також це може стати першим кроком до відправлення західних Збройних сил для участі в регіональному конфлікті між Москвою та Києвом.

"Нещодавно верховний представник запропонував продовжити цю підготовчу місію на території України. Це вкрай небезпечна пропозиція. Це пропозиція, яка перетнула б нову червону лінію… На нашу думку, це неприйнятно, ми перешкоджатимемо цьому", — висловився Сіярто.

Водночас він розкритикував рішення Євросоюзу щодо спрямування доходів з російських заморожених активів на закупівлю зброї для української армії в обхід позиції Угорщини, назвавши цей крок "безсоромним безпрецедентним порушенням правил ЄС".

9 березня стало відомо, що Франція створює альянс країн з потенційною готовністю до відправлення західних військ на територію України.

Крім того, колишній командувач полку морської піхоти Франції Пер де Йонг заявив, що французькі військові перебувають в Україні з початку війни.