"Это первый шаг": в МИД Венгрии оценили отправку военных инструкторов ЕС в Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что предложение верховного представителя ЕС является крайне опасным.

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Венгерские власти высказались о возможности переноса подготовки Вооруженных сил Украины западными инструкторами от Европейского Союза на территорию Украины. С соответствующим заявлением выступил глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто на пресс-конференции с местными журналистами по результатам рабочей встречи глав МИД, организованной в Люксембурге.

По словам дипломата, речь идет о красной линии, также это может стать первым шагом к отправке западных Вооруженных сил для участия в региональном конфликте между Москвой и Киевом.

"Недавно верховный представитель предложил продлить эту подготовительную миссию на территории Украины. Это крайне опасное предложение. Это предложение, которое пересекло бы новую красную линию... На наш взгляд, это неприемлемо, мы будем препятствовать этому", — высказался Сийярто.

В то же время он раскритиковал решение Евросоюза о направлении доходов с российских замороженных активов на закупку оружия для украинской армии в обход позиции Венгрии, назвав этот шаг "бесстыдным беспрецедентным нарушением правил ЕС".

9 марта стало известно, что Франция создает альянс стран с потенциальной готовностью к отправке западных войск на территорию Украины.

Кроме того, бывший командующий полка морской пехоты Франции Пер де Йонг заявил, что французские военные находятся в Украине с начала войны.