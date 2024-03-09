Франция создает альянс стран, которые готовы разместить свои войска в Украине, — Politico

Глава МИД Стефан Сежурне отметил, что Киев не просил Париж о привлечении западных военных к задачам в Украине, однако дипломат не исключает подобной возможности.

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Франция создает альянс стран, которые потенциально готовы отправить западные войска на территорию Украины. Об этом сообщает Politico.

Такая инициатива, как информирует издание, углубляет процесс взаимоотношений с Германией. Министры стран Балтии взамен похвалили Францию за "нестандартное мышление".

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Франция пригласила Украину, ее союзников и генсека НАТО на видеовстречу для демонстрации единства, — СМИ

Стефан Сежурне, министр иностранных дел Франции, находился в Литве в пятницу, где встретился со своими балтийскими и украинскими коллегами. Он выразил поддержку идеи о том, что иностранные военные подразделения могут в конце концов помочь Украине в таких сферах, как разминирование.

"Не России указывать нам, как мы должны помочь Украине в ближайшие месяцы или годы", — сказал Сежурне на встрече.

Он рассказал, что это не дело России организовывать, какие будут разворачиваться действия, или устанавливать красные линии.

Сежурне неоднократно называл операции по разминированию определенной возможностью. Он выразил уверенность в том, что это "может означать наличие определенного персонала, но не воевать". Встреча происходит в тот момент, когда Украина страдает от нехватки артиллерийских снарядов, что затрудняет вероятность попытки остановить российские атаки.

"Украина не просила нас прислать войска. Украина просит нас отправить боеприпасы", — сказал французский министр.

Сежурне выразил обеспокоенность тем, что Россия нацелилась на страны Балтии, которые ранее были частью советского государства, а теперь являются членами ЕС и НАТО. Он заявил, что ничего не надо исключать на ближайшие месяцы.

Напомним, 8 марта министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция рассматривает отправку военных в Украину и уже определилась, для каких целей. В то же время журналисты приводят слова главы Компартии Франции о том, что президент Макрон может оказать и более серьезную поддержку Украине, якобы спровоцировав военную интервенцию в эту страну.