Франция рассматривает отправку военных в Украину и уже определилась для каких целей, — министр

Между тем журналисты приводят слова главы Компартии Франции относительно того, что президент Макрон может оказать и более серьезную поддержку Украине, якобы спровоцировав военную интервенцию в эту страну.

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Франция рассматривает возможность отправки своих солдат в Украину, но только для проведения небоевых задач. Об этом пишет Вfmtv.

Гиипотеза об отправке боевых наземных войск в Украину не "поставлена на стол". Об этом сказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

По его словам, Франция может отправить войска в Украину, но не с целью воевать.

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"Только для разминирования, обучения украинских военных или проведения других небоевых операций. Это один из вариантов поддержки Киева в войне с Россией", — отметил он.

Между тем другая французская газета L'Inpendant со ссылкой на председателя Коммунистической партии Франции Фабьена Русселя утверждает, что президент Макрон может оказать и более серьезную поддержку Украине, спровоцировав военную интервенцию в эту страну. Об этом якобы сам Макрон заявил на встрече с лидерами французских партий.

Напомним, что 4 марта президент Франции заявил, что в ближайшее время не отправит свои войска в Украину. Глава государства отверг возможность эскалации, но отметил необходимость дискуссии о присутствии иностранного контингента в Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время саммита в Париже 26 февраля, допустил возможность введения западных войск в Украину. В случае принятия такого решения эти солдаты не будут участвовать в боевых действиях.