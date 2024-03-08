Франція розглядає відправку військових до України та вже визначилася, для яких цілей, — міністр

Водночас журналісти приводять слова очільника Компартії Франції щодо того, що президент Макрон може надати й серйознішу підтримку Україні, нібито спровокувавши військову інтервенцію до цієї країни.

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Франція розглядає можливість відправки своїх солдатів до України, але лише для проведення небойових завдань. Про це пише Вfmtv.

Гііпотеза про відправлення бойових наземних військ до України не "поставлена ​​на стіл". Про це сказав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

За його словами, Франція може відправити війська до України, але не з метою воювати.

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"Тільки для розмінування, навчання українських військових чи проведення інших небойових операцій. Це один із варіантів підтримки Києва у війні з Росією", — зазначив він.

Інша французька газета L'Inpendant із покликанням на голову Комуністичної партії Франції Фаб'єна Русселя стверджує, що президент Макрон може надати й серйознішу підтримку Україні, спровокувавши військову інтервенцію до цієї країни. Про це нібито сам Макрон заявив на зустрічі з лідерами французьких партій.

Нагадаємо, що 4 березня президент Франції заявив, що найближчим часом не відправить свої війська до України. Очільник держави відкинув можливість ескалації, але наголосив на необхідності дискусії щодо присутності іноземного контингенту в Україні.

Президент Франції Емманюель Макрон під час саміту в Парижі 26 лютого допустив можливість введення західних військ в Україну. В разі ухвалення такого рішення ці солдати участі в бойових діях не братимуть.