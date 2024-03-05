Франція запросила Україну, її союзників та генсека НАТО на відеозустріч для демонстрації єдності, – ЗМІ

У запрошенні говорилося, що на зустрічі розглядатимуться шляхи прискорення надання ключових можливостей, зокрема виробництва та постачання артилерійських боєприпасів.

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Франція запросила генерального секретаря НАТО, а також міністрів закордонних справ і оборони головних союзників України взяти участь у відеоконференції в четвер. Про це повідомляє Reuters.

Така ініціатива має на меті продемонструвати "єдиний фронт" у боротьбі проти агресії РФ, а також виробити конкретні пропозиції щодо посилення підтримки українського війська.

Запрошення, надіслане міністрам від імені очільників міністерств закордонних справ і оборони Франції, також адресоване генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу та Жозепу Борреллю, високопоставленому представнику ЄС із зовнішньої політики. Обидва не були запрошені на зустріч 26 лютого.

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Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, також візьме участь у відеозв'язку, як вказано у повідомленні.

У запрошенні говорилося, що на зустрічі розглядатимуться шляхи прискорення надання ключових можливостей, зокрема виробництва та постачання артилерійських боєприпасів, а також організація системи, яка дозволить партнерам України покращити способи випорожнення своїх запасів снарядів і створити нові варіанти для ракет середньої та великої дальності.

У ньому також сказано, що "не стаючи сторонами конфлікту самі", він також вивчатиме підтримку через кіберзахист, боєприпаси чи розмінування, охорону кордону з Білоруссю та координацію виробництва та обслуговування відповідного обладнання в Україні.

У запрошенні не згадувалося про відправку небойових військ в Україну, про що французькі чиновники припускали, що це може бути можливість.

Ще однією сферою, яка буде обговорюватися, є підтримка держав, яким безпосередньо загрожує Росія, зокрема це стосується Молдови. Троє дипломатів повідомили, що президентка країни Майя Санду відвідає Париж у четвер для окремих перемовин з французьким президентом Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, 5 березня Макрон підтримав залучення неєвропейських країн для задоволення військових потреб України. Виробництво в Європі, як заявив президент Франції, збільшили, але потреби Києва перебувають на такому рівні, що варто дивитися на майбутнє.