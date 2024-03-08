Три французские компании будут производить оружие в Украине: что известно

По словам министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, первые производственные мощности планируют запустить уже этим летом.

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Некоторые французские военно-промышленные компании собираются развернуть производство оружия на территории Украины, чтобы помочь Киеву в борьбе с агрессией Российской Федерации. Об этом сказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню 8 марта, пишет Reuters.

Глава Минобороны отметил, что речь идет о трех компаниях, которые будут сотрудничать с украинскими производителями.

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"Три французские компании будут создавать партнерства с украинскими компаниями, в частности, в секторах беспилотников и наземной техники, чтобы производить запасные части на украинской земле, а в будущем, возможно, и боеприпасы", — заявил Лекорню.

Сообщается, что министр не назвал все три компании, однако намекнул, что в их число входит производитель танков KNDS, холдинговая структура, образованная французской Nexter и немецкой Krauss-Maffei-Wegmann.

"Идея состоит в том, чтобы запустить первые производственные мощности уже этим летом", — подчеркнул глава французского оборонного ведомства.

Напомним, 1 марта Себастьян Лекорню сообщил, что Франция заказала у производителя Delair 100 беспилотных летательных аппаратов для Украины. По его словам, Киев получит дронов по специальной программе французской армии. Всего Париж закажет 2000 дистанционно БПЛА для нужд военнослужащих Франции и Украины.

Ранее, 2 января, посол Франции в Украине Гаэль Весьер заявил, что французская военная поддержка Украины постепенно изменит свой характер, поскольку текущая задача состоит в том, чтобы производить больше оружия на территории Украины, а не снабжать ВСУ исключительно за счет иностранной помощи или закупок.