Франция заказала у компании Delair БПЛА для Украины: что известно (фото)

По словам главы французского оборонного ведомства Себастьяна Лекорню, Киев получит сотню дронов уже этим летом. Всего Париж закажет 2000 БПЛА для нужд армий Франции и Украины.

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Франция заказала у производителя Delair 100 беспилотных летательных аппаратов для Украины. Об этом написал министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню на своей странице в социальной сети X (Twitter).

"Delair, ключевая инновационная компания, поддерживающая Украину, иллюстрирует смелость военной экономики: способность производить быстрее и идти на риск", — говорится в публикации.

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Все обещания выполнили: у Макрона высказались о возможности отправки войск Франции в Украину

Министр отметил, что Киев получит беспилотники по специальной программе французской армии. Всего Париж закажет 2000 дистанционно управляемых боеприпасов для нужд военнослужащих Франции и Украины.

"В рамках инновационной программы Франция заказывает у Delair 100 дистанционно управляемых боеприпасов, которые прибудут в Украину этим летом", — заявил Лекорню.

Франция передаст Украине партию БПЛА Фото: X (Twitter)

Глава оборонного ведомства также отметил, что ранее Украина уже получила 150 беспилотников компании Delair. При этом министр не уточнил, о каких именно моделях БПЛА идет речь.

Себастьян Лекорню анонсировал помощь Украине Фото: X (Twitter)

Напомним, 26 февраля на брифинге по итогам конференции в поддержку Украины президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в НАТО допускают возможность отправки войск в Украину. По его словам, члены альянса обсуждали этот вопрос, однако не пришли к консенсусу.

Кроме того, французский лидер объявил о создании коалиции для предоставления Украине ракет средней и большой дальности и бомб и призвал европейцев "производить больше". Макрон пояснил, что в очень краткосрочной перспективе Европа сможет передать Киеву только те боеприпасы, которые есть у нее на складе.