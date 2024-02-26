Все обещания выполнили: у Макрона высказались о возможности отправки войск Франции в Украину

Советник французского президента Эмманюэль Бонн отметил, что во Франции будут и в дальнейшем поддерживать Киев, однако не будут воевать с Россией, ведь "никто не заинтересован в эскалации" конфликта.

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Советник президента Франции Эмманюэль Бонн заявил, что надо принять все необходимые меры для помощи Киеву, для сохранения безопасности и стабильности всей Европы. Об этом он сказал перед встречей глав государств и правительств в поддержку Украины в Париж, которая запланирована на 26 февраля, передает корреспондент "Укринформа".

По словам Бонна, во Франции будут следить за развитием дебатов. Это советник Макрона сказал в ответ на вопрос о возможности отправки в Украину определенной разновидности европейских войск.

"Но если мы говорим, что стабильность и безопасность Европы поставлены на карту в Украине, мы, естественно, должны принять все необходимые меры для лучшей поддержки. Мы всегда придерживались принципа, что мы будем поддерживать Украину, но мы не воюем с Россией. По одной простой причине — никто не заинтересован в эскалации войны. Но все пути, которыми мы можем поддержать Украину, должны быть изучены, принимая во внимание потребности сегодня", — заверил он.

Как отметил Бонн, размер финансовой поддержки той или иной страны не является определяющим фактором, ведь "миллиарды евро не делают оружие, и не всякое оружие делает победу".

В то же время, он подтвердил, что все обещания Украине по поставкам оружия были выполнены своевременно. Кроме того, по его словам, каждая поставка была эффективной, поскольку она влияла на ситуацию на поле боя. В частности, речь идет о ракетах SCALP и пушках CAESAR.

Советник Макрона заверил, что конференция направлена на то, чтобы преодолеть "любую инертность и дать возможность сделать больше в единстве на благо украинцев и для сохранения безопасности и стабильности Европы".

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу, 16 февраля, подписал соглашение о сотрудничестве с Украиной в сфере безопасности.

31 января специальный посланник Франции по вопросам помощи и восстановления Пьер Гайльбронн сообщил, что для украинских военных готовят паромы EFA компании CEFA, который сможет развернуться за пять минут.

Ранее, 30 января Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна быть готова компенсировать сокращение помощи для Украины со стороны США. По его словам, если Вашингтон окончательно перестанет помогать Киеву, тогда это станет проблемой европейского континента.