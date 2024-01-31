Пять минут на развертывание: во Франции испытали паром EFA для Украины (видео)

Паромная переправа позволит быстро наладить переход техники или живой силы через водную преграду. Кроме этого Украина получит 8 инженерных машин.

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Для украинских военных во Франции готовят паромы EFA компании CEFA. Он сможет развернуться за пять минут. Об этом сообщает специальный посланник Франции по вопросам помощи и восстановления Пьер Гайльбронн в Х (ранее Твиттер).

Французская компания CEFA имеет контракт на поставку Украине восьми паромов EFA и восьми инженерных беспилотных машин для разминирования SDZ.

"Я проверил их невероятную эффективность, например, они разворачиваются менее чем за 5 минут. CEFA выиграла контракт на поставку 16 машин!" — написал Гайльбронн.

Паром EFA предназначен для перевозки живой силы и техники на воде, а при необходимости его могут использовать как понтонный мост, объединив несколько систем. Установка-амфибия имеет дизельный двигатель Baudoin с турбонаддувом на 730 лошадиных сил с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач. Система имеет полный привод и по земле может перемещаться на скорости до 70 км/ч, а по воде до 12 км/ч.

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Один блок имеет пролет 23,6 метра. Если соединить 4 установки воедино, то можно будет образовать 100-метровый мост менее чем за 10 минут.

SDZ — это беспилотные машины для разминирования. Такие установки имеет на вооружении французская армия. Изделие способно выдерживать взрыв противотанковой мины. Управление происходит дистанционно, контролировать ход работы можно визуально или с помощью другой техники с оборудованием. Ширина полосы составляет 2,2 метра, а производительность от 2000 квадратных метров в час.

Напомним, 28 января в Минобороны заявили, что Франция сможет ежемесячно поставлять Украине 3000 боеприпасов.

26 января в РФ заявили об уничтожении ЗРК SAMP/T в Украине, но во Франции опровергли заявления.