Франция сможет отправлять для ВСУ по 3 тысячи снарядов ежемесячно, — Минобороны

Французские заводы планируют изготовить для Украины 78 единиц колесных самоходных артиллерийских установок Caesar, шесть из которых предоставят украинским войскам в ближайшее время.

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Франция сможет отправлять Украине по 3000 снарядов ежемесячно. Об этом сообщил Иван Гаврилюк, заместитель министра обороны Украины, в интервью изданию NV.

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Информацию о поставках 155-мм снарядов, по его словам, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. Это будет касаться именно французских артсистем.

Он отметил, что официальный Париж снова продемонстрировал устойчивость поддержки Украины. Франция планирует изготовить для Украины 78 единиц колесных самоходных артиллерийских установок Caesar. Шесть из них предоставят украинским войскам в ближайшее время.

Помощь от Франции для Украины

Франция подготовила 6 тысяч украинских военнослужащих. Обучение украинских бойцов проходило на территории Польши и Франции. В частности, рассказал руководитель Минобороны Себастьян Лекорню, страна предоставила вооружение, которое активно применяется на передовой. Министр отметил длительную поддержку ВСУ в различных областях, в частности по вооружению и боеприпасам.

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал новую партию помощи Украине, в которую войдут 40 авиационных ракет Scalp. Также политик заявил, что в феврале 2024 года планирует посетить Киев. Летом 2023 года Украина могла получить 50 ракет Scalp, способных долететь до баз войск РФ в оккупированном Крыму. После этого враг потерял на полуострове несколько важных объектов.

Также 17 января Франция анонсировала поставки сотен бомб Украине. Украинская армия может получить французские авиабомбы AASM Hammer, которые летят на расстояние до 100 км. Это авиабомба, которая имеет комплект крыльев, что увеличивает дальность полета и улучшает точность. Существует несколько вариантов таких бомб на базе 250-килограмовой авиабомбы Mk 82 или 1-тонной BLU 109 или Mk 8.

Напомним, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 13 января заявил, что Париж и в дальнейшем будет пытаться улучшать юридические и организационные рамки, чтобы сотрудничество с Киевом еще лучше развивалось. Согласно его заявлению, Париж намерен продолжать улучшать юридические и организационные структуры для более эффективного развития сотрудничества с Киевом.