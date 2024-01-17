Франция передаст Украине 40 ракет SCALP и несколько сотен бомб, — Макрон

Президент Франции заявил, что планирует лично посетить Украину уже в следующем месяце и подписать двусторонний оборонный договор.

Related video

Франция поставит Украине 40 ракет большой дальности SCALP и сотни бомб, а также в феврале подпишет с Украиной договор о гарантиях безопасности. Об этом заявил президент Франции Эммануэль, передает Reuters.

"Макрон сказал, что около 40 ракет SCALP дальнего радиуса действия и несколько сотен бомб будут доставлены в Украину в течение ближайших недель", — отмечают журналисты.

Кроме того, в издании отметили, что это не первая подобная помощь от Франции, ведь в 2023 году страна уже передавала Украине полсотни ракет SCALP дальностью полета до 250 километров.

Также президент Макрон заявил, что планирует лично посетить Украину уже в следующем месяце и подписать двусторонний оборонный договор.

"Я в феврале приеду в Украину и финализирую эти тексты", — сказал французский лидер.

Он отметил, что Франция "передаст Украине значительно больше оборудования и поможет с тем, что нужно для защиты неба".

Президент добавил, что в ближайшем будущем возрастет помощь Украине от Европейского союза, чтобы противостоять российской агрессии, поскольку победа России будет иметь серьезные последствия для безопасности Европы.

Напомним, после телефонного разговора с президентом США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц объявил, о предоставлении военной помощи Украине на сумму более 7 млрд евро.