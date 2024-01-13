"Готовы приходить на помощь": Франция настроена помогать Украине изготавливать оружие, – МИД

По словам министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне, Париж будет продолжать пытаться улучшать юридические и организационные рамки, чтобы сотрудничество с Киевом еще лучше развивалось.

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Париж стремится совместно с Киевом расширить возможности производства военных систем на украинской территории. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на совместном со своим украинским коллегой брифинге, передает издание "Укринформ".

"Мы настроены совместно усиливать способности Украины производить системы вооружения на своей земле и готовы приходить к вам на помощь в этой области", – подчеркнул он.

Согласно его заявлению, Париж намерен продолжать улучшать юридические и организационные структуры для более эффективного развития сотрудничества с Киевом.

Кроме того, глава МИД отметил, что Франция использует весь свой политический и дипломатический вес на саммите Европейского Совета с тем, чтобы Украине была выделена помощь в размере 50 млрд евро.

"Европейский Совет соберется на саммит 1 февраля, и мы должны сделать все должное, чтобы сохранить единство Европы по случаю этой встречи. Франция привнесет весь свой политический и дипломатический вес, чтобы помощь в размере 50 млрд евро, предусмотренная Украине, была выделена", – сказал он.

Сежурне подчеркнул, что эти средства будут направлены на поддержку украинского бюджета для финансирования образования, здравоохранения, юстиции и других социально-экономических нужд. Кроме того, они будут способствовать энергетическому переходу и модернизации транспортной инфраструктуры Украины.

Переговоры МЗС Украины и Франции

В субботу, 13 января, министры иностранных дел Украины и Франции в рамках визита в Киев провели двусторонние переговоры, фокусируясь на вопросах оборонной поддержки, сотрудничества, вступления Украины в Европейский союз и НАТО, а также привлечения России к ответственности.

Напомним, что после обстрела украинских городов 29 декабря в МИД Франции заявили, что Россия реализовывает стратегию террора, а Украина может рассчитывать и на дальнейшую поддержку.

Также сообщалось, что российская пропаганда пытается повлиять на помощь Украине со стороны Франции.