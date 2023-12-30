Работает пропаганда: РФ пытается уменьшить поддержку Украины Францией, — WP

Журналисты получили данные европейской спецслужбы, в которых указывается, что РФ будет пытаться способствовать политическому раздору во Франции. За операцию ответственным сделали замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

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Россия поставила себе цель уменьшить помощь Украине со стороны Франции. Для этого они финансируют ультраправые силы в стране для политических распрей. Об этом сообщает The Washington Post.

Журналисты издания получили кремлевские документы, предоставленные им европейской спецслужбой. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко поручил политтехнологам способствовать политическому раздору во Франции с помощью активистов, политиков, лидеров общественного мнения и через социальные сети.

Прямо в документах не было указано, с кем именно будут работать россияне, но цель заключается в том, чтобы подорвать поддержку Украины и ослабить решимость Альянса. В издании добавляют, что такие же планы Кремля были и в Германии, когда они пытались объединить крайних левых и правых в антивоенный альянс.

Среди тезисов, которые планируют использовать кремлевские политтехнологи, будут:

западные санкции против РФ вредят французской экономике;

Франция рискует впасть в самый глубокий социальный и экономический кризис за последние годы из-за санкций против РФ;

поставки оружия Украине оставили Францию беззащитной.

Отмечается, что россияне имеют данные за 2022 год, которые якобы показывали, что 30% французов положительно относятся к РФ, а 40% не верят собственным СМИ, когда сообщения касаются Украины. Затем в 2023 году Кириенко отдал приказ продвигать заявления, что Франция не желает платить за войну другой страны, страх перед Третьей мировой и прямым столкновением с РФ. При этом США должны были бы описываться как те, которые используют Украину как инструмент для ослабления позиций РФ в Европе.

Владимир Путин и Дмитрий Кириенко

Для реализации замысла были созданы фермы троллей, которые создавали и публиковали контент в соцсетях. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал данные журналистов словами, что это "полная чушь". Однако добавил, что и так очевидно, что Европа страдает из-за санкций, поэтому это даже не надо пропагандировать.

Сейчас месседжи Кремля имели ограниченный резонанс во Франции, потому что население поддерживает президента Эмманюэля Макрона. А он сам стоит в авангарде усилий, чтобы Европа помогала Украине. Однако директор Французского института международных отношений Томас Гомар говорит, что видимость пророссийских аккаунтов в соцсетях растет. Рейтинги одобрения ультраправых партий во Франции растут.

Кроме нарративов об Украине россияне пытаются расшатать ситуацию внутри Франции. Например, они хотят обострить напряжение в обществе из-за войны в секторе Газа. Франция имеет общины мусульман и евреев, а РФ пыталась сыграть на этом. В ноябре молдавские супруги были арестованы за то, что они нарисовали сотни звезд Давида на улицах Парижа, и французские чиновники заявили, что считают, что пара действовала по указаниям пророссийского молдавского бизнесмена.

Напомним, 29 декабря в МИД Франции заявили, что Украина и в дальнейшем будет получать поддержку, а РФ реализует стратегию террора.

28 декабря состоялась встреча представителей Украины и Франции, которые обсудили усиление украинской ПВО.