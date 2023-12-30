Працює пропаганда: РФ намагається зменшити підтримку України Францією, – WP

Журналісти отримали дані європейської спецслужби, в яких вказується, що РФ буде намагатись сприяти політичному розбрату у Франції. За операцію відповідальним зробили замголову адміністрації президента Сергія Кирієнка.

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Росія поставила собі на меті зменшити допомогу України з боку Франції. Для цього вони фінансують ультраправі сили в країні для політичних чвар. Про це повідомляє The Washington Post.

Журналісти видання отримали кремлівські документи, які були надані європейською спецслужбою. Перший замголови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко доручив політтехнологам сприяти політичному розбрату у Франції за допомогою активістів, політиків, лідерів громадської думки та через соціальні мережі.

Прямо в документах не було вказано, з ким саме будуть працювати росіяни, але мета полягає в тому, щоб підірвати підтримку Україні та послабити рішучість Альянсу. У виданні додають, що такі самі плани Кремля були й в Німеччині, коли вони намагались обʼєднати крайніх лівих та правих в антивоєнний альянс.

Серед тез, які планують використовувати кремлівські політтехнологи, будуть:

західні санкції проти РФ шкодять французькій економіці;

Франція ризикує впасти в найглибшу соціальну та економічну кризу за останні роки через санкції проти РФ;

постачання зброї Україні залишило Францію беззахисною.

Зазначається, що росіяни мають дані за 2022 рік, які нібито показували, що 30% французів позитивно ставляться до РФ, а 40% не вірять власним ЗМІ, коли повідомлення стосуються України. Потім у 2023 році Кирієнко віддав наказ просувати заяви, що Франція не бажає платити за війну іншої країни, страх перед Третьою світовою та прямим зіткненням з РФ. При цьому США мали б описуватись як ті, що використовують Україну як інструмент для послаблення позицій РФ в Європі.

Володимир Путін та Дмитро Кирієнко

Для реалізації задуму були створені ферми тролів, які створювали та публікували контент у соцмережах. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував дані журналістів словами, що це "повна нісенітниця". Проте додав, що і так очевидно, що Європа страждає через санкції, тому це навіть не треба пропагувати.

Наразі меседжі Кремля мали обмежений резонанс у Франції, бо населення підтримує президента Емманюеля Макрона. А він сам стоїть в авангарді зусиль, щоб Європа допомагала Україні. Проте директор Французького інституту міжнародних відносин Томас Гомар каже, що видимість проросійських акаунтів в соцмережах зростає. Рейтинги схвалення ультраправих партій у Франції зростають.

Окрім наративів про Україну росіяни намагаються розхитати ситуацію всередині Франції. Наприклад, вони хочуть загострити напругу в суспільстві через війну в секторі Газа. Франція має громади мусульман та євреїв, а РФ намагалась зіграти на цьому. У листопаді молдавське подружжя було заарештовано за те, що вони намалювали сотні зірок Давида на вулицях Парижа, і французькі чиновники заявили, що вважають, що пара діяла за вказівками проросійського молдовського бізнесмена.

Нагадаємо, 29 грудня в МЗС Франції заявили, що Україна й надалі отримуватиме підтримку, а РФ реалізовує стратегію терору.

28 грудня відбулась зустріч представників України та Франції, які обговорили посилення української ППО.