Потрібні боєприпаси проти балістики: Україна та Франція нарощують співпрацю

За словами заступника голови Міноборони Івана Гаврилюка, Україні потрібні додаткові боєприпаси та станції РЛС.

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Під головуванням Франції та Німеччини в Берліні відбулося установче засідання коаліції протиповітряної та протиракетної оборони України. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час зустрічі із делегацією Сенату Франції подякував Парижу за участь в коаліції ППО. За його словами, Україна розраховує отримати додаткові комплекси протиракетної оборони та зенітні ракети до них.

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"Нам необхідні додаткові зенітні керовані ракети та засоби радіолокаційної розвідки, у першу чергу для виявлення та знищення ворожих балістичних ракет", – сказав заступник Міністра оборони.

Варто додати, що Франція разом з Італією передали Україні зенітно-ракетний комплекс SAMP/T, який має характеристики, що дозволяють збивати балістичні ракети. Через траєкторію польоту та швидкість їх складніше виявляти та уражати. В Україні є два типи комплексів ПРО, які здатні збивати балістику — це Patriot та вищезгаданий SAMP/T.

Також Гаврилюк заявив, що Україна зацікавлена в тому, щоб Франція збільшила місця підготовки та допоміжного персоналу для обслуговування західних винищувачів.

Нагадаємо, 8 листопада в Повітряних силах підтвердили надходження SAMP/T на бойове чергування.

22 грудня ЗМІ писали, що США та Японія знайшли можливість передати Україні ракети до ЗРК Patriot.