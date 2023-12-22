Для захисту від обстрілів: Японія і США знайшли можливість передати Києву ракети до Patriot, — WSJ

За інформацією журналістів, Токіо відмовляється від давніх обмежень на експорт зброї і сподівається поповнити американські арсенали десятками перехоплювачів.

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Японія заявила в п'ятницю, 22 грудня, що надасть США ракети до зенітно-ракетних комплексів Patriot, здатні збивати балістику. Своєю чергою, Штати передадуть свої Україні для захисту від нової хвилі російських ракетних атак. Про це пише Wall Street Journal.

За словами представника США, це рішення японського уряду є знаковим, оскільки протягом десятиліть Японія дотримувалася заборони на експорт зброї, щоб залишатися осторонь глобальних конфліктів після Другої світової війни.

Однак війна в Україні та занепокоєння Токіо щодо Китаю і Північної Кореї змусили Японію, за словами експертів видання, переосмислити свій внесок у міжнародну безпеку. Тому було ухвалено рішення послабити контроль над експортом оборонної продукції — тепер військову техніку, виготовлену в Японії за ліцензією, можна надсилати в країну, яка видала цю ліцензію.

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Щодо поставок зброї в країну, яка бере участь у воєнному конфлікті, в Японії це заборонено законодавством, тому вона не може відправляти ракети Patriot безпосередньо в Україну.

"Ця ініціатива має велике значення з погляду зміцнення альянсу Японії та США", — заявив офіційний представник уряду Японії Есімаса Хаясі.

Представник японського Міністерства оборони заявив, що терміни та обсяги передачі ракет ще не визначені. Однак при цьому оборонне відомство наголосило, що не буде жодного погіршення спроможності Японії захистити себе від балістичних ракет з Північної Кореї або інших країн.

"Ефект від поставок Японії залежатиме від того, скільки ракет США, своєю чергою, поставлять Україні. Lockheed Martin щорічно виробляє близько 550 ракет-перехоплювачів Patriot, які також розгорнуті на Близькому Сході та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні", — уточнює видання.

Україна і Patriot

Київ активізував заклики до підтримки протиповітряної оборони країни у зв'язку з тим, що Росія почала нові зимові атаки на українську інфраструктуру з використанням крилатих і балістичних ракет.

П'ять батарей Patriot зі США, Німеччини та Нідерландів, пише WSJ, забезпечують найбільш ефективний рівень захисту України від балістичних ракет, але запаси ракет-перехоплювачів, кожна з яких може коштувати мільйони доларів, виснажені постійними атаками Росії.

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Тому подібне рішення Японії щодо ЗРК Patriot не тільки свідчить про позицію Токіо, а й надає більшої гнучкості та стратегічного розгортання в управлінні арсеналом Patriot, наголосив Рам Еммануель, посол США в Японії.

"Це важливий крок для Японії, який посилює її прихильність від початку війни підтримці оборони України", — сказав Крістофер Джонстон, колишній співробітник Ради національної безпеки США, який зараз працює в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Японія також налагоджує тісніші зв'язки в галузі безпеки з деякими азіатськими країнами для захисту від Китаю, одночасно намагаючись стимулювати зростання своєї оборонної промисловості.

Раніше цього тижня Філіппіни встановили радіолокаційну систему, надану Японією, яка допоможе Манілі контролювати китайські кораблі та літаки після зіткнень у Південно-Китайському морі.

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