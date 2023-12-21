Ракети Patriot з Японії: Токіо дозволить передавати озброєння США та Європі, — ЗМІ

За словами журналістів, Токіо збирається оновити інструкції з експорту оборонної продукції вже в п'ятницю.

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Японія вже в п'ятницю 22 грудня розгляне можливість дозволу постачати свої ракети для ЗРК Patriot не тільки до США, а й до країн Європи. Про це повідомляє видання Nikkei Asia.

За словами журналістів, Токіо збирається оновити інструкції з експорту оборонної продукції. Це дасть можливість відправляти не тільки ракети, а й інше військове обладнання в країни, де знаходяться власники патентів на виробництво. Приміром, зараз у США Японія може поставляти тільки компоненти ліцензованого обладнання.

Повідомляється, що Токіо дозволить країнам, які отримують військову продукцію, передавати її третім країнам за попередньою згодою. Звісно, винятком є держави, де триває військовий конфлікт.

Щоправда, як уточнюється, таке рішення справді допоможе Штатам продовжувати постачання озброєнь власного виробництва в Україну. Вашингтон уже запросив у Токіо поставки ракет для ЗРК Patriot, оскільки запаси американської армії вичерпуються.

Також видання зазначило, що ракети Patriot також важливі для оборони самої Японії, наприклад, для перехоплення балістичних ракет Північною Кореєю після потенційних пусків. Оскільки Японія має лише невеликий надлишок цих ракет, їй необхідно буде вжити заходів, щоб експорт не впливав на стримування КНДР.

Зазначимо, що раніше американські журналісти вже повідомляли, що США попросять допомоги в Японії, щоб передати Україні ракети для ЗРК Patriot. Президент США Джо Байден порушив це питання перед прем'єр-міністром Фуміо Кісідою в Кемп-Девіді ще в серпні. Японія, занепокоєна тим, що вторгнення Росії може спонукати Китай вжити аналогічних дій проти Тайваню, підтримує Україну.