Навчання у берегів РФ: у МЗС назвали загрозою маневри Японії, США та Австралії (фото)

За даними журналістів, тристоронні навчання недалеко від японського острова Хоккайдо Москва розглядає як ознаку того, що Токіо прагне посилити напруженість, що загострилася після повномасштабного вторгнення в Україну.

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У РФ заявили, що розглядають спільні військові навчання Японії, США та Австралії як "потенційну загрозу безпеці" країни, і що відповіддю на це буде посилення власної оборони, передає Sky New.

Тристоронні навчання, які проходили недалеко від японського острова Хоккайдо, недалеко від російського кордону, прокоментували в МЗС РФ. Москва розглядає ці навчання як ознаку того, що Токіо прагне посилити напруженість, яка загострилася після вторгнення російських військ в Україну. Міністерство РФ навіть надіслало офіційний протест посольству в Японії.

"Ми розцінюємо таку провокаційну діяльність за участю нерегіональних держав як потенційну загрозу безпеці", — цитують журналісти заяву російського відомства.

Нещодавно спущений на воду японський корабель "Ноширо" (праворуч) поруч зі старою версією корабля "Савагірі" в Сасебо, Японія Фото: NYT

За інформацією The New York Times, влада Японії вирішила збільшити військові витрати до 2% ВВП, на 60%, протягом наступних п'яти років. Таким чином, в офіційного Токіо буде третій за величиною оборонний бюджет у світі. Міноборони країни спішно закуповує ракети "Томагавк", у систему ППО країни віднедавна було інвестовано 30 млн доларів.

Капітан Есіхіро Івата (ліворуч) керував за допомогою нової системи GPS на Носіро. Завдання, які раніше виконували сім або вісім членів екіпажу, зараз виконують три або чотири. Фото: NYT

Нагадаємо, що Молдова розпочала військові навчання поблизу Придністров'я. В оборонному відомстві країни повідомили, що такі дії проводитимуться в рамках плану підготовки національної армії на 2023 рік. Полігон розташований за 20-30 км від зони безпеки вздовж річки Дністер.

Також повідомлялося, що російське угруповання військ зосередиться на нічних боях. У РФ рідко проводять нічні військові навчання і, як правило, обмежуються денними заходами, зазначили в Міноборони Великої Британії.