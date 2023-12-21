Учения у берегов РФ: в МИД назвали угрозой маневры Японии, США и Австралии (фото)

По данным журналистов, трехсторонние учения недалеко от японского острова Хоккайдо Москва рассматривает как признак того, что Токио стремится усилить напряженность, обострившуюся после полномасштабного вторжения в Украину.

Related video

В РФ заявили, что рассматривают совместные военные учения Японии, США и Австралии как "потенциальную угрозу безопасности" страны, и что ответом на это будет усиление собственной обороны, передает Sky New.

Трехсторонние учения, которые проходили недалеко от японского острова Хоккайдо, недалеко от российской границы, прокомментировали в МИД РФ. Москва рассматривает эти учения как признак того, что Токио стремится усилить напряженность, которая обострилась после вторжения российских войск в Украину. Министерство РФ даже направило официальный протест посольству в Японии.

"Мы расцениваем такую провокационную деятельность с участием нерегиональных государств как потенциальную угрозу безопасности", — цитируют журналисты заявление российского ведомства.

Недавно спущенный на воду японский корабль "Ноширо" (справа) рядом со старой версией корабля "Савагири" в Сасебо, Япония Фото: NYT

По информации The New York Times, власти Японии решили увеличить военные расходы до 2% ВВП, на 60%, в течение следующих пяти лет. Таким образом, у официального Токио будет третий по величине оборонный бюджет в мире. Минобороны страны спешно закупает ракеты "Томагавк", у систему ПВО страны с недавнего времени были инвестированы 30 млн долларов.

Капитан Есихиро Ивата (слева) руководил с помощью новой системы GPS на Носиро. Задачи, которые прежде выполняли семь или восемь членов экипажа сейчас выполняют три или четыре. Фото: NYT

Напомним, что Молдова начала военные учения вблизи Приднестровья. В оборонном ведомстве страны сообщили, что такие действия будут проводиться в рамках плана подготовки национальной армии на 2023 год. Полигон расположен в 20-30 км от зоны безопасности вдоль реки Днестр.

Также сообщалось, что российская группировка войск сосредоточится на ночных боях. В РФ редко проводят ночные военные учения и, как правило, ограничиваются дневными мероприятиями, отметили в Минобороны Великобритании.