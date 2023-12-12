ВС РФ сосредоточатся на ночных боях: в британской разведке указали на проблему

В России редко проводят военные учения ночью, вместо этого они сводятся к стандартным, дневным мероприятиям, чтобы "произвести впечатление на старших офицеров", рассказали в ведомстве.

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Вооруженные силы Российской Федерации сконцентрируются на ночных боях. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter) 12 декабря.

В оборонном ведомстве Британии рассказали, что российские военные жалуются на нехватку очков ночного видения.

"В конце ноября 2023 года пользователь соцсети, который назвался российским военным, который служит в Херсоне, отметил недостаток очков ночного видения и камер для съемки в условиях слабого освещения для беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.

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Минобороны Великобритании отметило, что очки ночного видения занимают высокие позиции в списках оборудования, которое военные РФ просят у своих семей. Зато украинские бойцы часто получали приборы ночного видения от международных партнеров.

Кроме этого, проблема РФ может иметь культурный элемент, убеждены в британской разведке, поскольку редко проводятся ночные учения для российских военных. Зато военные учения сводятся к стандартным, дневным мероприятиям, чтобы "произвести впечатление на старших офицеров". Тогда как по данным россиян, Вооруженные силы Украины "передвигаются преимущественно ночью".

Напомним, 12 декабря представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что российские военные формируют штурмовые подразделения из офицеров на юге. В частности, отряды комплектуют офицерами, которые не способны командовать подчиненными, являются недисциплинированными и со слабой мотивацией.

В тот же день советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что ВС РФ перебрасывают военную технику в направлении Никольского Донецкой области. По его словам, враг может готовиться к операции в районе Угледара.