"Мясо, которое лезет со всех сторон": в DeepState рассказали об атаках ВС РФ на Авдеевку

По словам аналитиков, ВС РФ за последние дни проводили штурмовые действия на двух участках между железных дорог, на Степовом, у водонасосной станции, южнее Веселого, северо-западнее Авдеевской промки, на Северном, на Тоненьке, в Первомайском и восточнее Невельского.

Related video

На Авдеевском направлении российские оккупанты продолжают наступать. За последние дни ВС РФ проводили атаки по многим направлениям возле города. Об этом сообщили аналитики DeepState.

В отчете говорится, что ВС РФ за последние дни проводили штурмовые действия на двух участках между железных дорог, на Степовом, у водонасосной станции, южнее Веселого, северо-западнее Авдеевской промки, на Северном, на Тоненьке, в Первомайском и восточнее Невельского.

"Плотность атак колоссальна, часть позиций утрачена, большинство атак отбито", — сказано в сообщении.

Отмечается, что россияне также активизировались возле Красногоровки. Оккупанты имели частичный успех в южной части Марьинки, а также возле Новомихайловки, где ситуация становится все более напряженной.

"В Авдеевке враг последние двое суток вообще оформил подписку на безлимитное мясо, которое лезет со всех сторон", — отметили аналитики.

Кроме того, как сообщается, на Бахмутском направлении россияне имели успех возле Хромового и Веселого. Продолжаются штурмовые действия врага в сторону Богдановки и поповского леса. Ситуация продолжает ухудшаться, можно утверждать, что Силы Обороны начинают оборонную операцию Часова Яра.

"Критическая обстановка возле Богдановки, если не будут приняты важные решения для дальнейшей обороны Часового Яра, произойдет дальнейшее ухудшение динамики боев не в нашу пользу", — говорится в отчете.

Напомним, военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что ВС РФ готовятся захватить новые населенные пункты, если проиграют Авдеевку. Российская армия готовит третий штурм Авдеевки и хотела бы оккупировать ее до Нового года. При этом командиры ВС РФ не верят в успех.