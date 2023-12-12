"М'ясо, яке лізе з усіх боків": у DeepState розповіли про атаки ЗС РФ на Авдіївку

За словами аналітиків, ЗС РФ останніми днями проводили штурмові дії на двох ділянках між залізниць, на Степове, біля водонасосної станції, південніше Веселого, північно-західніше Авдіївської промки, на Сєверне, на Тоненьке, в Первомайському та східніше Невельського.

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На Авдіївському напрямку російські окупанти продовжують наступати. За останні дні ЗС РФ проводили атаки за багатьма напрямками біля міста. Про це повідомили аналітики DeepState.

У звіті йдеться про те, що ЗС РФ протягом останніх днів проводили штурмові дії на двох ділянках між залізниць, на Степовому, біля водонасосної станції, на південь від Веселого, північно-західніше Авдіївської промки, на Північному, на Тоненьке, у Первомайському та східніше Невельського.

"Щільність атак колосальна, частину позицій втрачено, більшість атак відбито", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни також активізувалися біля Красногорівки. Окупанти мали частковий успіх у південній частині Мар'їнки, а також біля Новомихайлівки, де ситуація стає дедалі напруженішою.

"В Авдіївці ворог останні дві доби взагалі оформив передплату на безлімітне м'ясо, яке лізе з усіх боків", — зазначили аналітики.

Крім того, як повідомляється, на Бахмутському напрямку росіяни мали успіх біля Хромового та Веселого. Тривають штурмові дії ворога в бік Богданівки та Попівського лісу. Ситуація продовжує погіршуватися, можна стверджувати, що Сили Оборони розпочинають оборонну операцію Часова Яру.

"Критична обстановка біля Богданівки, якщо не буде ухвалено важливих рішень для подальшої оборони Часового Яру, відбудеться подальше погіршення динаміки боїв не на нашу користь", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що ЗС РФ готуються захопити нові населені пункти, якщо програють Авдіївку . Російська армія готує третій штурм Авдіївки і хотіла б окупувати її до Нового року. При цьому командири ЗС РФ не вірять в успіх.