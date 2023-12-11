"Біжіть і забирайте автомати": ЗС РФ вигадали нову тактику штурмів під Авдіївкою (відео)

Офіцер ЗСУ Максим Морозов розповів, що тепер російських окупантів випускають на поле бою взагалі без автоматів, бронежилетів та касок. Натомість їм дають "просту задачу".

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Ситуація на Авдіївському напрямі — важка і критична. ЗС РФ наступають, не шкодуючи своїх солдатів. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" 11 грудня заявив офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов.

З його слів, атакуючи невелике місто Авдіївка, в якому до повномасштабного вторгнення проживали лише 30 тисяч осіб, Росія за два місяці вже поклала 15 тисяч життів.

"До початку цього осіннього наступу вони ще десь так само вони положили. Відповідно, московити вже втратили до 30 тисяч вбитими, наступаючи на Авдіївку", — зазначив військовослужбовець.

Він пояснив, що російським окупантам поставили конкретне завдання — взяти місто під контроль. Це потрібно для виборів та виступів президента Володимира Путіна, і армія готова покласти ще немало піхоти для досягнення цілі.

Морозов розповів, що нині ЗС РФ намагаються знайти будь-які лазівки та слабозахищені місця на фронті. Окрім того, вони відновили рух колонами — до 15 одиниць техніки. Раніше через м’які ґрунти загарбники не застосовували більш як три одиниці.

"Вже є інформація, що по лінії фронту вони висилають цю піхоту взагалі без автоматів, бронежилетів та касок, даючи їм просту задачу: там лежать "убітиє соотєчествєннікі", біжіть і забирайте автомати, одягайте їхні каски-бронежилети та атакуйте українців", — описав офіцер.

Він згадав дані, що у Донецьк прибули для штурму Авдіївки ще 40 тисяч російських бійців. Військовий завірив, що це жива сила, яка такою буде залишатись недовго.

Нагадаємо, у 53 ОМБр імені Володимира Мономаха розповіли, що ЗС РФ на Авдіївському напрямі мають перевагу у FPV-дронах та артилерії.

Оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, що перед ЗС РФ поставили завдання захопити Авдіївку до Нового року або до президентських виборів. Однак країна-агресорка має і "план Б".