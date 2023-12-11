Навіть не увійшли в місто: армія РФ втратила під Авдіївкою 14 тисяч солдатів, - експерт (відео)

Іноді ворогу вдається просунутись, але говорити про здачу Авдіївки, Мар'їнки чи Кліщіївки не треба, адже там йдуть запеклі бої, каже військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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На Куп'янському напрямку окупанти намагаються прорвати позиції ЗСУ в районі Синьківки, але безрезультатно, адже Сили оборони України контролюють важливі висоти, а масовий характер мінувань не дозволяє росіянам просуватись активніше, також успішно використовується контрбатарейна боротьба. Про це в коментарі Фокусу заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

За його словами, на Лиманському напрямку армія Росії намагається просунутись в районі Білогорівки та в районі Серебрянського лісництва, але ЗСУ змогли відкинути ворога і деокупувати понад 1,5 квадратних кілометрів території на цій ділянці фронту. Але натомість в районі Терни агресору вдалось просунутись вглиб української території на 2 кілометри.

Дмитро Снєгирьов звертає увагу на коментарі деяких експертів, що стверджують про загальне просування ворога на 10 км вглибину. Фахівець зазначає, що мова йде про 10 квадратних кілометрів, а не конкретне просування вперед.

Окупанти не полишать спроб створити оперативне оточення українських військ в районі Сіверська, — зазначає військовий експерт. — Для цього вони здійснюють тиск одночасно з території Донецької області та Білогорівки.

На Авдіївському напрямку ситуація змінюється динамічно, каже експерт. Агресор не полишає спроб оточити Сили оборони України за допомогою ударів по флангах і замкнути оточення в районі населеного пункту Ласточкіне. Наразі йдуть активні бої в населеному пункті Степове і всі повідомлення російською пропаганди, що окупанти взяли центр цього населеного пункту не відповідають дійсності.

Протягом тижня, за інформацією Дмитра Снєгірьова, за допомогою бронетехніки та авіації ЗСУ вдалось провести низку успішних контратак і повернути раніше втрачені території. Важкі бої продовжуються в районі Авдіївського коксохіму. Але російським військам так і не вдалось прорватись на територію самого підприємства, так що всі подібні повідомлення є російською пропагандою, зазначає фахівець.

Не відповідає дійсності інформація про те, що нібито армія РФ змогла прорватись в саму Авдіївку, — стверджує Дмитро Снєгирьов. — Але складні бої точаться в районі Тоненьке, адже окупанти намагаються захопити лісосмуги й закріпитись на лінії відповідно цього населеного пункту.

Експерт відзначає, що коефіцієнт смертності серед російських окупантів значно збільшився, особливо на Авдіївському напрямку. З 10 жовтня, коли там почались активні бої, за оцінкою української сторони та західних розвідок, вже станом на грудень кількість саме загиблих російських солдатів досягла 14 тисяч. Армія РФ втратила приблизно 200 одиниць бронетехніки та понад 120 танків, зазначає фахівець.

Мар'їнка продовжує героїчно триматись, а всі повідомлення про її захоплення є дезінформацією, — каже Дмитро Снєгирьов. — Навіть самі окупанти це визнали повідомивши, що ЗСУ надійно тримають західні околиці міста.

Фахівець акцентує, що від Мар'їнки зараз залишилась тільки назва. Адже коефіцієнт руйнування становить 95%, але українські герої продовжують утримувати Мар'їнку ще з початку широкомасштабного вторгнення Росії. Раніше там мешкало приблизно 9 тисяч українців.

На Бахмутському напрямку треба розділити два його фланги, відзначає фахівець. Дуже важкі бої йдуть в районі Кліщіївки, де ЗСУ утримують панівні висоти, хоча самого населеного пункту вже по суті не існує, але він знаходиться у так званій "сірій зоні".

А ось в районі Берхівки росіяни намагаються закріпити свій тактичний успіх, але протягом останнього тижня ситуацію вдалось стабілізувати, зазначає Дмитро Снєгирьов. Щодо Времівського виступу, то його вже майже не існує через літньо-осінній контрнаступ ЗСУ.

Експерт нагадує, що російські війська глибоко вклинювались в оборону українців, але це була пастка від Генштабу, в яку і потрапили росіяни, тому ЗСУ вдалось обрубити ці щупальця окупантам, тому говорити про відсутність успіхів під час контрнаступу неприпустимо, зазначає військовий експерт.

Раніше Фокус повідомляв, що журналісти отримали доступ до ключових пунктів нового законопроєкту про мобілізацію, який готують нардепи та військові. Стало відомо, які плануються зміни стосовно відстрочок, повісток і звільнення з ЗСУ.