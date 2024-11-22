У США запустили повітряні кулі для "стеження" по всій країні: навіщо це знадобилося

Аеростати піднімуться на висоту, що вдвічі перевищує висоту крейсерських літаків. За даними компанії Near Space Labs, вони зможуть знімати те, що 800 000 безпілотників зробили б за один політ.

Near Space Labs, стартап із Брукліна, досяг значного рубежу із загальнонаціональним розгортанням роботів Swift по всій території США. Таким чином буде запущена перша в країні мережа стратосферних роботів, що надають надвисоку роздільну здатність аерозйомки, пише interestingengineering.com.

Гігантські повітряні кулі піднімуться на висоту, що вдвічі перевищує висоту крейсерських літаків. За даними компанії, вони зможуть знімати те, що 800 000 безпілотників зробили б за один політ.

Роботи Swift пропонують поліпшені можливості роздільної здатності в 7 см, що відповідає або перевершує традиційну якість аерозйомки. Swift — це робот з нульовим рівнем викидів, який може знімати площу до 1000 кв. км за один політ.

Працюючи на висоті від 18 до 24 км, ця компактна 5-кілограмова автономна система надає страховим компаніям, містобудівникам і державним установам безпрецедентний доступ до високодеталізованих і часто оновлюваних аерознімків, і все це за малу частину вартості традиційних методів.

Ініціатива Near Space Labs надаватиме докладні, актуальні дані про нерухомість щокварталу. Частота оновлень даних дасть змогу страховикам відстежувати мінливі умови, точніше оцінювати ризики і правильно встановлювати ціни на поліси. Це може дозволити їм повторно вийти на ринки, які вони раніше покинули.

За підтримки страховиків зі списку Fortune 500 Near Space прагне впоратися з кризою страхування житла в Америці. Ця криза посилюється неадекватними даними, що призводить до значних збитків і виходу з ринку. Аеростати Swift дадуть страховим компаніям можливість отримувати доступ до інформації одразу після катастроф, оцінити збитки і виплатити страхові відшкодування протягом кількох днів, а не тижнів і місяців, зазначили в стартапі.

Раніше ми писали, що в Україні представили аеростат-розвідник Aero Azimuth. Українська повітряна куля з системою РЕР може виявляти ворожі безпілотники, безперервно перебуваючи в повітрі до 7 днів.