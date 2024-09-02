В Україні представили аеростат-розвідник Aero Azimuth: чим він небезпечний для ЗС РФ

Українська повітряна куля з системою РЕР може виявляти ворожі безпілотники, безперервно перебуваючи в повітрі до 7 днів.

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Українська компанія Kvertus представила на заході "Захисти воїна від дрона" версію комплексу радіоелектронної розвідки (РЕР) Aero Azimuth, створений на базі аеростата від компанії Aerobavovna. Про це пише портал "Мілітарний".

Повідомляється, що основним завданням комплексу Aero Azimuth є виявлення місця розташування ворожих розрахунків БПЛА різного призначення, щоб надалі їх було знищено або вони припинили свою роботу.

"Таким чином, знищується не дрон, а його найважливіша і найдорожча частина — зовнішній пілот і розрахунок, якісна підготовка яких є дороговартісною і займає багато часу, а якщо враховувати час на набуття початкових бойових здібностей — то ще довше і дорожче", — пояснили експерти порталу.

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Aero Azimuth може перебувати на відстані 9 км від лінії бойового зіткнення. За словами експертів порталу, це не дуже велика відстань, проте виявити такий аеростат ворог може тільки засобами оптичної розвідки, що на такій відстані досить-таки складно.

На середній висоті польоту комплексу Aero Azimuth вдавалося виявити джерела радіовипромінювання на відстані в 60 км, а тріангулювати — на відстані в 24-30 км. Комплекс включає причіп, який обладнаний лебідкою, газобалонною системою і необхідними інструментами для ремонту та обслуговування.

У виданні підкреслили, що комплекс створено на базі аеростата від української компанії Aerobavovna. Аеростати цього виробника можуть перебувати в повітрі без дозаправлення газом 7 днів, витримувати пориви вітру до 15 метрів на секунду і нести корисне навантаження від 4 до 25 кг. Оптимальна висота цих апаратів — від 300 до 700 м.

Серед головних переваг Aero Azimuth: можливість довго перебувати в повітрі, забезпечення відносно недорогої та щільної системи повітряної радіоелектронної, радіолокаційної або оптичної розвідки, а також можливість створення мережі ретрансляторів сигналу.

Нагадаємо, у квітні OSINT-аналітики зазначали, що Україна використовує недорогі аеростатні технології у поєднанні з сучасною електронікою у війні проти Російської Федерації, зокрема з метою збору інформації для безпілотників дальнього радіусу дії.

Зі свого боку український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у липні повідомив, що ЗС РФ також почали використовувати аеростати, які допомагають завдавати ударів по українських військових об'єктах глибоко в тилу.