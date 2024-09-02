В Украине представили аэростат-разведчик Aero Azimuth: чем он опасен для ВС РФ

Украинский воздушный шар с системой РЭР может выявлять вражеские беспилотники, непрерывно пребывая в воздухе до 7 дней.

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Украинская компания Kvertus представила на мероприятии "Защити воина от дрона" версию комплекса радиоэлектронной разведки (РЭР) Aero Azimuth, созданный на базе аэростата от компании Aerobavovna. Об этом пишет портал "Милитарный".

Сообщается, что основной задачей комплекса Aero Azimuth является выявление месторасположения вражеских расчетов БПЛА разного назначения, чтобы в дальнейшем они были уничтожены или прекратили свою работу.

"Таким образом, уничтожается не дрон, а его важнейшая и самая дорогая часть – внешний пилот и расчет, качественная подготовка которых дорогостояща и занимает много времени, а если учитывать время на приобретение начальных боевых способностей – то еще длиннее и дороже", — объяснили эксперты портала.

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Aero Azimuth может находиться на расстоянии 9 км от линии боевого столкновения. По словам экспертов портала, это не очень большое расстояние, однако обнаружить такой аэростат враг может только средствами оптической разведки, что на таком расстоянии довольно-таки сложно.

На средней высоте полета комплексу Aero Azimuth удавалось выявить источники радиоизлучения на расстоянии в 60 км, а триангулировать – на расстоянии в 24-30 км. Комплекс включает прицеп, который оборудован лебедкой, газобаллонной системой и необходимыми инструментами для ремонта и обслуживания.

В издании подчеркнули, что комплекс создан на базе аэростата от украинской компании Aerobavovna. Аэростаты этого производителя могут пребывать в воздухе без дозаправки газом 7 дней, выдерживать порывы ветра до 15 метров в секунду и нести полезную нагрузку от 4 до 25 кг. Оптимальная высота этих аппаратов — от 300 до 700 м.

Среди главных преимуществ Aero Azimuth: возможность долго пребывать в воздухе, обеспечение относительно недорогую и плотную систему воздушной радиоэлектронной, радиолокационной или оптической разведки, а также возможность создания сети ретрансляторов сигнала.

Напомним, в апреле OSINT-аналитики отмечали, что Украина использует недорогие аэростатные технологии в сочетании с современной электроникой в войне против Российской Федерации, в частности с целью сбора информации для беспилотников дальнего радиуса действия.

В свою очередь украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в июле сообщил, что ВС РФ также начали использовать аэростаты, которые помогают наносить удары по украинским военным объектам глубоко в тылу.