В США запустили воздушные шары для "слежки" по всей стране: зачем это понадобилось

Аэростаты поднимутся на высоту, вдвое превышающую высоту крейсерских самолетов. По данным компании Near Space Labs, они смогут снимать то, что 800 000 беспилотников сделали бы за один полет.

Near Space Labs, стартап из Бруклина, достиг значительного рубежа с общенациональным развертыванием роботов Swift по всей территории США. Таким образом будет запущена первая в стране сеть стратосферных роботов, предоставляющих сверхвысокое разрешение аэросъемки, пишет interestingengineering.com.

Гигантские воздушные шары поднимутся на высоту, вдвое превышающую высоту крейсерских самолетов. По данным компании, они смогут снимать то, что 800 000 беспилотников сделали бы за один полет.

Роботы Swift предлагают улучшенные возможности разрешения в 7 см, что соответствует или превосходит традиционное качество аэросъемки. Swift — это робот с нулевым уровнем выбросов, который может снимать площадь до 1000 кв. км за один полет.

Работая на высоте от 18 до 24 км, эта компактная 5-килограммовая автономная система предоставляет страховым компаниям, градостроителям и государственным учреждениям беспрецедентный доступ к высокодетализированным и часто обновляемым аэроснимкам, и все это за малую часть стоимости традиционных методов.

Инициатива Near Space Labs будет предоставлять подробные, актуальные данные о недвижимости каждый квартал. Частота обновлений данных позволит страховщикам отслеживать меняющиеся условия, точнее оценивать риски и правильно устанавливать цены на полисы. Это может позволить им повторно выйти на рынки, которые они ранее покинули.

При поддержке страховщиков из списка Fortune 500 Near Space стремится справиться с кризисом страхования жилья в Америке. Этот кризис усугубляется неадекватными данными, что приводит к значительным убыткам и выходу с рынка. Аэростаты Swift дадут страховым компаниям возможность получать доступ к информации сразу после катастроф, оценить ущерб и выплатить страховые возмещения в течение нескольких дней, а не недель и месяцев, отметили в стартапе.

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