Для защиты от обстрелов: Япония и США нашли возможность передать Киеву ракеты к Patriot, — WSJ

По информации журналистов, Токио отказывается от давних ограничений на экспорт оружия и надеется пополнить американские арсеналы десятками перехватчиков.

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Япония заявила в пятницу, 22 декабря, что предоставит США ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot, способные сбивать баллистику. В свою очередь, Штаты передадут свои Украине для защиты от новой волны российских ракетных атак. Об этом пишет Wall Street Journal.

По словам представителя США, это решение японского правительства является знаковым, поскольку в течение десятилетий Япония придерживалась запрета на экспорт оружия с целью оставаться в стороне от глобальных конфликтов после Второй мировой войны.

Однако война в Украине и обеспокоенность Токио относительно Китая и Северной Кореи заставили Японию, по словам экспертов издания, переосмыслить свой вклад в международную безопасность. Поэтому было принято решение ослабить контроль над экспортом оборонной продукции — теперь военную технику, изготовленную в Японии по лицензии, можно отправлять в страну, выдавшую эту лицензию.

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Что касается поставок оружия в страну, участвующую в военном конфликте, в Японии это запрещено законодательством, поэтому она не может отправлять ракеты Patriot напрямую в Украину.

"Эта инициатива имеет большое значение с точки зрения укрепления альянса Японии и США", — заявил официальный представитель правительства Японии Есимаса Хаяси.

Представитель японского Министерства обороны заявил, что сроки и объемы передачи ракет еще не определены. Однако при этом оборонное ведомство подчеркнуло, что не будет никакого ухудшения способности Японии защитить себя от баллистических ракет из Северной Кореи или других стран.

"Эффект от поставок Японии будет зависеть от того, сколько ракет США, в свою очередь, поставят Украине. Lockheed Martin ежегодно производит около 550 ракет-перехватчиков Patriot, которые также развернуты на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регион", — уточняет издание.

Украина и Patriot

Киев активизировал призывы к поддержке противовоздушной обороны страны в связи с тем, что Россия начала новые зимние атаки на украинскую инфраструктуру с использованием крылатых и баллистических ракет.

Пять батарей Patriot из США, Германии и Нидерландов, пишет WSJ, обеспечивают наиболее эффективный уровень защиты Украины от баллистических ракет, но запасы ракет-перехватчиков, каждая из которых может стоить миллионы долларов, истощены постоянными атаками России.

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Поэтому подобное решение Японии относительно ЗРК Patriot не только свидетельствует о позиции Токио, но придает большую гибкость и стратегическое развертывание в управлении арсеналом Patriot, подчеркнул Рам Эммануэль, посол США в Японии.

"Это важный шаг для Японии, который усиливает ее приверженность с начала войны поддержке обороны Украины", — сказал Кристофер Джонстон, бывший сотрудник Совета национальной безопасности США, который сейчас работает в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Япония также налаживает более тесные связи в области безопасности с некоторыми азиатскими странами для защиты от Китая, одновременно пытаясь стимулировать рост своей оборонной промышленности.

Ранее на этой неделе Филиппины установили радиолокационную систему, предоставленную Японией, которая поможет Маниле контролировать китайские корабли и самолеты после столкновений в Южно-Китайском море.

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Ранее СМИ сообщали, что Европа не имеет достаточного промышленного потенциала, чтобы отразить нападение России. Немецко-итальянский военный эксперт Карстен Брейер заявил, что европейским странам остается надеяться, что в случае атаки РФ США не будут "заняты другой войной".