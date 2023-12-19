Европа не имеет достаточного промышленного потенциала, чтобы отразить нападение России, — BILD

Немецко-итальянский военный эксперт Карстен Брейер заявил, что европейским странам остается надеяться, что в случае атаки РФ США не будут "заняты другой войной".

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Военные эксперты предупреждают, что ни одна из стран Европы не готова к войне с Россией, а в большинстве случаев даже не способна защитить себя. Об этом сообщает BILD.

Сейчас, как заявил немецко-итальянский военный эксперт Карстен Брейер, Европе остается надеяться, что в случае нападения РФ США не будут "заняты другой войной".

"Время, когда мы в Европе могли сказать, что будем сидеть сложа руки и позволим американцам делать свое дело, прошло", — отмечает Брейер.

Кроме того, по его словам, ни одна страна Европы не имеет достаточных Вооруженных сил и промышленного потенциала, чтобы отразить нападение Российской Федерации. Поэтому, он отметил, что стоит "перестроить свое мышление", чтобы снова стать способными бороться и быть готовыми к возможной атаке.

Напомним, 16 декабря Министр обороны Германии рассказал, что Европа, особенно страны Балтии, Молдова и Грузия, должны серьезно отнестись к угрозам российского президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что Германия и другие страны НАТО должны наращивать производство оружия, чтобы не отставать от России.

Ранее в украинском ГУР оценили запасы и производство оружия в России. Представители разведки сообщили, что РФ и дальше производит ракеты и беспилотники. У оккупантов также много ракетных вооружений, которые опасны прежде всего для прифронтовых населенных пунктов. В частности, речь идет о С-300.