"У нас есть около 5-8 лет": министр обороны Германии призвал серьезно отнестись к угрозам Путина

По мнению журналистов, министр обороны Германии Борис Писториус практически прямо заявил, что странам НАТО грозит непосредственная военная угроза со стороны России.

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Министр обороны Германии считает, что Европа, особенно страны Балтии, Молдова и Грузия, должны серьезно отнестись к угрозам российского президента Владимира Путина. Об этом он заявил 16 декабря в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

"Нужно очень серьезно относиться к его (Путина. — Ред.) угрозам в адрес стран Балтии, Грузии и Молдовы. Это не просто бряцание оружием. В конце этого десятилетия перед нами могут возникнуть опасности", — добавил глава Минобороны ФРГ.

Писториус подчеркнул, что Германия и другие страны НАТО должны наращивать производство оружия, чтобы не отставать от России.

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"В настоящее время Путин значительно увеличивает производство оружия в России. По решению Думы рост составит более чем 60%", — предупредил он.

И добавил, что у европейских стран есть всего около 5-8 лет, за которые страны Североатлантического альянса должны наверстать упущенное как в вооруженных силах, так и в промышленности, и в обществе.

"Иногда у меня складывается впечатление, что еще не все осознали, что нам нужно делать больше для обеспечения нашей безопасности. Перед лицом тяжелого кризиса нам нужны вооруженные силы, которые смогут защитить эту страну. И в случае войны тоже", — высказал свое мнение Писториус.

Тем самым, как пишут журналисты, министр обороны Германии практически прямо заявил, что странам НАТО грозит непосредственная военная угроза со стороны России.

Германия должна стать источником безопасности в Европе — Шольц

В последнее время, как пишут немецкие СМИ, власти Германии все чаще с опаской поглядывают в сторону России и все чаще говорят об угрозе новой "холодной" войны. Так, немецкий канцлер Олаф Шольц еще в начале 2023 года предупредил, что в середине 2000-х в РФ возродились "авторитаризм и империалистические амбиции", свидетельством чего являются война в Грузии, аннексия Крыма и ввод российских войск на Донбасс. После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, по мнению Шольца, Путин "разрушил европейскую и международную архитектуру мира".

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Напомним, ранее в украинском ГУР оценили запасы и производство оружия в России. Представители разведки сообщили, что РФ и дальше производит ракеты и беспилотники. У оккупантов также много ракетных вооружений, которые опасны прежде всего для прифронтовых населенных пунктов. В частности, речь идет о С-300.

Кроме того, Путин обвинил Запад, что он "втянул" в НАТО Финляндию, которая была нейтральной страной и планирует усилить военное присутствие РФ вдоль всей сухопутной границы с финнами длиной 1340 километров, создав Ленинградский военный округ.