"Не успеваем за спросом": в Германии обещают нарастить производство оружия для Украины

По словам министра обороны Бориса Писториуса, промышленность страны наращивает мощности, чтобы открыть завод и создать необходимые запасы для более быстрого и бесперебойного производства вооружения.

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Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что поставки оружия в Украину находятся в стадии задержки. Тем не менее, он заверил, что оборонная промышленность Германии активно работает над увеличением своей мощности, чтобы ускорить этот процесс в максимально короткие сроки.Об этом сообщает издание DW.

"У нас хорошо известная проблема: оборонная промышленность не успевает за спросом, который есть в определенных сферах", — сказал Писториус.

Кроме того, он подчеркнул, что данная инициатива включает в себя как поставки боеприпасов, так и систем противовоздушной обороны.

По заявлению министра, оборонная промышленность активно увеличивает свои мощности "во всех возможных направлениях", однако он подчеркнул, что "скорость этого процесса во многом зависит от факторов, на которые нельзя оказать неограниченное воздействие".

Глава немецкого Минобороны пояснил, что нужно время, чтобы открыть завод и создать необходимые запасы, чтобы потом производить быстро и бесперебойно.

В качестве примера Писториус привел производство боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard, которую Германии пришлось восстановить.

По его словам, "хоть это и сделали относительно быстро, впрочем, все равно это длилось полгода".

Напомним, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус 6 ноября заявил, что немецкие дальнобойные ракеты Taurus якобы не смогут изменить ситуацию в войне России против Украины. При этом он сказал, что ракеты ATACMS, которые передали США, имеют дальность 160 км, Taurus — 500 км, а "это совсем другая система".