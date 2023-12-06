"Не встигаємо за попитом": у Німеччині обіцяють наростити виробництво зброї для України

За словами міністра оборони Бориса Пісторіуса, промисловість країни нарощує потужності, щоб відкрити завод і створити необхідні запаси для більш швидкого і безперебійного виробництва озброєння.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус визнав, що поставки зброї в Україну перебувають у стадії затримки. Проте, він запевнив, що оборонна промисловість Німеччини активно працює над збільшенням своєї потужності, щоб прискорити цей процес у максимально короткі строки.Про це повідомляє видання DW.

"У нас добре відома проблема: оборонна промисловість не встигає за попитом, який є в певних сферах", — сказав Пісторіус.

Крім того, він наголосив, що ця ініціатива охоплює як постачання боєприпасів, так і систем протиповітряної оборони.

За заявою міністра, оборонна промисловість активно збільшує свої потужності "в усіх можливих напрямках", однак він підкреслив, що "швидкість цього процесу багато в чому залежить від чинників, на які не можна мати необмежений вплив".

Глава німецького Міноборони пояснив, що потрібен час, щоб відкрити завод і створити необхідні запаси, щоб потім виробляти швидко і безперебійно.

Як приклад Пісторіус навів виробництво боєприпасів для зенітної самохідної установки Gepard, яку Німеччині довелося відновити.

За його словами, "хоч це і зробили відносно швидко, утім, усе одно це тривало півроку".

Нагадаємо, глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус 6 листопада заявив, що німецькі далекобійніракети Taurus нібито не зможуть змінити ситуацію у війні Росії проти України. При цьому він сказав, що ракети ATACMS, які передали США, мають дальність 160 км, Taurus — 500 км, а "це зовсім інша система".