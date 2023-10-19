Ракети Taurus Україні зараз передавати не будуть, — посол Німеччини

На тлі інформації про відмову передати Києву далекобійні ракети ФРН підготувала новий пакет допомоги, який включатиме складові, які допоможуть зміцнити українську ППО.

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Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що у Берліні вирішили зараз не постачати Києву далекобійні ракети Taurus. Про це німецький дипломат сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Він додав, що влада України знає про це.

"Наразі не буде постачань ракет Taurus Україні. На мою думку, федеральний уряд та канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти. Ми поінформували про це рішення також український уряд, причому детально поінформували. І наразі це – все, що я можу сказати публічно з цього приводу", – підкреслив Єгер.

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"Усе, що необхідно для ППО": Шольц обіцяє Україні подальші постачання зброї

Дипломат зауважив, що попри те, що Taurus Києву зараз не даватимуть, з'явилася інформація про те, що Німеччина готує Україні черговий пакет допомоги на суму в 1 мільярд євро. До нього увійдуть складові, які допоможуть зміцнити українську ППО.

"До речі, сьогодні Німеччина – можливо, якщо не враховувати США – є провідною країною, яка інвестує у вашу ППО", – розповів посол.

Ракети Taurus

Ракета Taurus — ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності, призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених та заглиблених цілей, без заходу літака-носія в зону ППО противника. Радіус ураження ракет Taurus — понад 500 км. Вони оснащені потужною бойовою частиною — MEPHISTO. ЗСУ могли б використовувати їх, зокрема, і для атак по системах ППО противника.

Він нагадав, що Берлін повідомив, що передасть Україні ще один комплекс Patriot.

Нагадаємо, що 6 жовтня в Великій Британії закликали Німеччину передати ракети Taurus Україні у відповідь на удар по Харкову.

Раніше повідомлялося, що на Шольца зростає тиск через ракети Taurus, які Україна ще не отримує. Зі слів очільника уряду Німеччини, він має 2 виправдання для відмови від постачання Taurus — внести зміни у Конституцію і це призведе до ескалації відносин з Росією.