У Британії закликали Німеччину передати ракети Taurus Україні у відповідь на удар по Харкову

За словами екс-міністра оборони Бена Воллеса, європейські країни змогли передати ПЗРК Starstreak і ракети Storm Shadow. Тепер і Німеччина має приєднатися до Великої Британії та Франції.

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Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав Німеччину передати Україні ракети Taurus. За його словами, на удар ЗС РФ по Харкову ракетою має бути відповідна реакція. Про це 6 жовтня екс-міністр написав у себе в X (ранішеTwitter).

"Кожного разу, коли Росія завдає ударів по цивільному населенню і порушує міжнародне право, націлюючись на об'єкти цивільної інфраструктури в Україні, необхідна відповідна реакція", — написав чиновник.

За словами Воллеса, європейські країни змогли передати ПЗРК Starstreak і ракети Storm Shadow. Він заявив, що тепер і Німеччина має приєднатися до Великої Британії та Франції і передати Україні ракети Taurus.

Бен Воллес про передачу ракет Taurus Фото: Скриншот

Що таке ракети Taurus

Сімейство німецько-шведських авіаційних крилатих ракет класу "повітря-земля" великої дальності, призначена для високоточних ударів.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виключає можливість постачати Taurus в Україну. За його словами, його турбує, що доведеться передати Україні координати російських військових цілей. Це означатиме, що Німеччина глибше приєднається до війни проти РФ.

Також повідомлялося, що ЗС РФ вдарили по Харкову близько 7:00 ранку 6 жовтня. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов зазначив, що ворог цілився у два житлових райони. У місті сталися два прильоти, — підтвердив мер Ігор Терехов атаку росіян. Також він заявив, що з-під завалів будинку витягли тіло дитини. Голова Харківської ОДА уточнив, що, крім убитої дитини, поранено 16 осіб, серед них — 11-місячне немовля.